Тля нападает быстро: какие кусты в зоне риска и чем срочно обработать

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тля — один из самых опасных вредителей на даче. Эти крошечные насекомые размножаются с поразительной скоростью и могут погубить весь урожай буквально за несколько недель.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Смородина

Опытные огородники знают: бороться с тлей нужно сразу после первых признаков заражения. Иначе можно забыть о здоровых плодах и крепких растениях.

Натуральная защита без химии

Хотя многие привыкли использовать покупные инсектициды, дачники всё чаще выбирают натуральные способы борьбы:

Настой картофельной ботвы — проверенный временем метод.

Отвар лука или чеснока — эффективен благодаря резкому запаху.

Настой одуванчика — мягко действует и безопасен для других культур.

Растворы на основе бархатцев, мыла и золы — быстро отпугивают вредителей.

Главное — обрабатывать растения как можно раньше, пока тля не успела расползтись по всему участку.

Кусты в зоне особого риска

Некоторые растения особенно привлекательны для тли. В первую очередь страдают:

Малина — любимая цель для первых атак.

Крыжовник — практически магнит для насекомых.

Чёрная и красная смородина — без защиты рискуют потерять листву и урожай.

Жимолость — одна из частых жертв вредителей.

Если вы заметили первых незваных гостей на этих кустах, не теряйте времени. Чем быстрее вы примете меры, тем больше шансов сохранить свой сад.

Маленький совет

Не сажайте на участке подряд много кустарников без защиты. И обязательно укрепляйте иммунитет растений — здоровые кусты реже становятся лёгкой добычей для тли.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

