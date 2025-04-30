После этих культур морковь не растёт: секрет здоровой грядки

Морковь кажется неприхотливым овощем, но к почве она предъявляет строгие требования. Неправильный выбор участка может стоить вам половины урожая — и всё из-за того, что росло на грядке до неё.
Опытные дачники предупреждают: морковь не стоит высаживать там, где в прошлом сезоне росли:
картофель;
сельдерей;
свекла;
корневая петрушка.
Эти культуры истощают почву, лишая её микроэлементов, важных для роста корнеплодов. Кроме того, в земле могут остаться болезнетворные организмы, которые легко переходят на новую посадку.
Если участок уже использовался под эти растения, ситуацию можно исправить. Осенью или ранней весной посейте сидераты — они восстановят структуру почвы и обогатят её полезными веществами.
Хорошо подготовленную почву после таких культур, как:
бобовые;
тыквенные;
капустные,
морковь воспримет с благодарностью. На таких грядках корнеплоды растут особенно крепкими и сладкими.
Полив: один раз в неделю капельным способом, особенно в тёплую погоду. Важно поддерживать регулярное увлажнение — пересохшая почва резко тормозит рост.
Подкормки: морковь нуждается в питании, но избыток азота опасен — корнеплоды будут развиваться медленно и дадут слабый урожай. Если до моркови на грядке росли сидераты, дополнительных азотных удобрений может не понадобиться.
Сбор урожая: выкапывать морковь лучше в сухую погоду, чтобы избежать загнивания корней при хранении.
Правильный выбор участка и грамотный уход — залог хрустящей, крупной и сладкой моркови без лишних хлопот.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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