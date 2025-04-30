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После этих культур морковь не растёт: секрет здоровой грядки

1:56
Садоводство

Морковь кажется неприхотливым овощем, но к почве она предъявляет строгие требования. Неправильный выбор участка может стоить вам половины урожая — и всё из-за того, что росло на грядке до неё.

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

После каких культур морковь сажать нельзя

Опытные дачники предупреждают: морковь не стоит высаживать там, где в прошлом сезоне росли:

  • картофель;

  • сельдерей;

  • свекла;

  • корневая петрушка.

Эти культуры истощают почву, лишая её микроэлементов, важных для роста корнеплодов. Кроме того, в земле могут остаться болезнетворные организмы, которые легко переходят на новую посадку.

Если участок уже использовался под эти растения, ситуацию можно исправить. Осенью или ранней весной посейте сидераты — они восстановят структуру почвы и обогатят её полезными веществами.

Лучшие предшественники для моркови

Хорошо подготовленную почву после таких культур, как:

  • бобовые;

  • тыквенные;

  • капустные,

морковь воспримет с благодарностью. На таких грядках корнеплоды растут особенно крепкими и сладкими.

Как ухаживать за морковью, чтобы собрать богатый урожай

  • Полив: один раз в неделю капельным способом, особенно в тёплую погоду. Важно поддерживать регулярное увлажнение — пересохшая почва резко тормозит рост.

  • Подкормки: морковь нуждается в питании, но избыток азота опасен — корнеплоды будут развиваться медленно и дадут слабый урожай. Если до моркови на грядке росли сидераты, дополнительных азотных удобрений может не понадобиться.

  • Сбор урожая: выкапывать морковь лучше в сухую погоду, чтобы избежать загнивания корней при хранении.

Правильный выбор участка и грамотный уход — залог хрустящей, крупной и сладкой моркови без лишних хлопот.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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