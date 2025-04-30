Солёная защита: как спасти лук от болезней и не испортить землю

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лук, как и большинство садовых культур, не застрахован от болезней и нападения вредителей. Одним из главных врагов считается луковая муха. Но дачники нашли простой и действенный способ борьбы — полив лука солевым раствором.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лук

Однако вокруг этого метода идут споры: одни огородники считают его незаменимым помощником, другие предупреждают о вреде для почвы. Важно помнить: всё зависит от правильных пропорций и умеренности применения.

Полив лука солевым раствором: плюсы и минусы

Солевой раствор действительно помогает справляться с вредителями, но злоупотреблять им не стоит. Чтобы не навредить почве и растениям, нужно соблюдать строгие дозировки и четко следовать этапам обработки.

Как правильно использовать солевой раствор

Существует два подхода:

1. Однокомпонентный метод — три этапа обработки

Первый полив: растворите 200 граммов пищевой соды и 2 столовые ложки нашатырного спирта в 10 литрах воды.

Второй полив: используйте раствор из 400 граммов соли на 10 литров воды.

Третий полив: применяется только при сильном заражении — 500 граммов соли на 10 литров воды.

Такой подход позволяет поэтапно очищать грядки и уменьшать популяцию вредителей.

2. Многокомпонентный метод — усиленная защита

Для приготовления комплексного раствора нужно:

смешать 100 граммов соли и 4 столовые ложки нашатырного спирта в воде;

добавить минимальное количество раствора марганцовки (достаточно взять порошок на кончике ножа и растворить его в литре тёплой воды).

Этот способ действует мягче на почву, но эффективно защищает растения.

Важное предупреждение

Даже самый полезный раствор может обернуться бедой для участка, если переборщить с концентрацией. Следите за дозировкой, применяйте солевые поливы строго по необходимости — и тогда лук останется здоровым, а почва не пострадает.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

