Сквозняк, улитки и жажда: три врага укропа, о которых молчат в огородных книгах

Невозможно представить настоящий хаш без укропа — его восхитительный аромат и вкус задают тон всему блюду. Но чтобы получить сильные, душистые растения, мало просто бросить семена в землю. Важно правильно выбрать время, место и соблюдать режим ухода.
Оптимальное время для посева укропа — весна, как только почва прогреется до +15 °C. При такой температуре семена быстро и равномерно прорастают.
Но помните: укроп чувствителен к заморозкам, поэтому в регионах с холодной весной не стоит спешить. Если есть риск возвратных заморозков, лучше немного подождать.
Чтобы наслаждаться свежей зеленью всё лето, можно проводить несколько посевов с интервалом в 2-3 недели.
Осенью тоже можно сеять укроп: семена перезимуют в земле, а весной благодаря естественной стратификации дадут особенно крепкие всходы. Этот способ отлично подходит для раннего урожая.
Укроп — настоящий солнечный гурман. Выбирайте для него участок, который получает минимум 6-8 часов прямого солнца в день. В тени растения вырастут слабыми и малопахучими.
Идеальная почва для укропа:
рыхлая;
хорошо дренированная;
слегка песчаная;
богатая органикой, но без переизбытка азота (чтобы кусты не перерастали).
Выбирайте место, защищённое от ветра: нежные побеги и высокие стебли могут легко ломаться при сильных порывах.
Важно ежегодно менять место посадки укропа — это поможет избежать накопления болезней и вредителей.
Перед посевом аккуратно рыхлите почву.
Располагайте семена рядами, соблюдая расстояние: 30 см между рядами и 1,5-2 см между растениями.
Глубина заделки — не более 1-1,5 см: семена должны быть покрыты только тонким слоем почвы.
После посева почву слегка уплотните и полейте.
Всходы обычно появляются через 10-21 день при соблюдении температурного режима.
В период прорастания поддерживайте умеренную влажность почвы — не допускайте ни пересыхания, ни застоя воды.
Проверяйте влажность почвы ежедневно, особенно в тёплую погоду.
Если всходы получились слишком густыми, проредите их, когда растения достигнут 5-7 см в высоту.
Защищайте молодые ростки от улиток с помощью мульчи или натуральных барьеров.
Чтобы постоянно иметь свежую зелень, продолжайте подсевать укроп каждые две недели весной и летом. Так вы всегда будете с нежными ароматными листьями для салатов, маринадов и горячих блюд.
Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).
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