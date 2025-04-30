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Сквозняк, улитки и жажда: три врага укропа, о которых молчат в огородных книгах

3:03
Садоводство

Невозможно представить настоящий хаш без укропа — его восхитительный аромат и вкус задают тон всему блюду. Но чтобы получить сильные, душистые растения, мало просто бросить семена в землю. Важно правильно выбрать время, место и соблюдать режим ухода.

Укроп
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Укроп

Когда лучше сажать укроп

Оптимальное время для посева укропа — весна, как только почва прогреется до +15 °C. При такой температуре семена быстро и равномерно прорастают.

Но помните: укроп чувствителен к заморозкам, поэтому в регионах с холодной весной не стоит спешить. Если есть риск возвратных заморозков, лучше немного подождать.

Чтобы наслаждаться свежей зеленью всё лето, можно проводить несколько посевов с интервалом в 2-3 недели.

Осенью тоже можно сеять укроп: семена перезимуют в земле, а весной благодаря естественной стратификации дадут особенно крепкие всходы. Этот способ отлично подходит для раннего урожая.

Свет и почва: главные требования укропа

Укроп — настоящий солнечный гурман. Выбирайте для него участок, который получает минимум 6-8 часов прямого солнца в день. В тени растения вырастут слабыми и малопахучими.

Идеальная почва для укропа:

  • рыхлая;

  • хорошо дренированная;

  • слегка песчаная;

  • богатая органикой, но без переизбытка азота (чтобы кусты не перерастали).

Выбирайте место, защищённое от ветра: нежные побеги и высокие стебли могут легко ломаться при сильных порывах.

Важно ежегодно менять место посадки укропа — это поможет избежать накопления болезней и вредителей.

Как правильно сеять укроп

  • Перед посевом аккуратно рыхлите почву.

  • Располагайте семена рядами, соблюдая расстояние: 30 см между рядами и 1,5-2 см между растениями.

  • Глубина заделки — не более 1-1,5 см: семена должны быть покрыты только тонким слоем почвы.

  • После посева почву слегка уплотните и полейте.

Всходы обычно появляются через 10-21 день при соблюдении температурного режима.

В период прорастания поддерживайте умеренную влажность почвы — не допускайте ни пересыхания, ни застоя воды.

Полезные советы для успешного роста

  • Проверяйте влажность почвы ежедневно, особенно в тёплую погоду.

  • Если всходы получились слишком густыми, проредите их, когда растения достигнут 5-7 см в высоту.

  • Защищайте молодые ростки от улиток с помощью мульчи или натуральных барьеров.

Чтобы постоянно иметь свежую зелень, продолжайте подсевать укроп каждые две недели весной и летом. Так вы всегда будете с нежными ароматными листьями для салатов, маринадов и горячих блюд.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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