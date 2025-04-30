Секретные партнёры огурцов: кто спасёт их от жары и вредителей

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники знают: растения, высаженные рядом, могут не только мирно сосуществовать, но и помогать друг другу. Такая практика — совмещённые посадки — помогает активизировать рост, укрепить здоровье растений и повысить урожайность. Особенно это важно для капризных культур вроде огурцов.

Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огурцы

Кто лучший сосед для огурцов

Одним из лучших партнёров для огурцов в открытом грунте дачники называют кукурузу. Их союз приносит пользу обеим культурам:

Огурцы получают тенистую защиту от палящего солнца и естественную опору в виде крепких стволов кукурузы.

Кукуруза, в свою очередь, лучше усваивает питательные вещества благодаря соседству с огурцами.

Такой тандем помогает без особых хлопот вырастить богатый урожай обеих культур.

Как правильно высадить огурцы и кукурузу вместе

Есть несколько важных нюансов:

Грядка должна получать не менее шести часов солнечного света в день.

Перед посадкой почву следует обогатить перепревшей органикой (компостом) слоем до 5 см.

Сначала высаживают кукурузу. А примерно через две недели, когда стебли окрепнут, между ними можно посадить огурцы — семенами или рассадой.

Какие ещё растения подружатся с огурцами

Помимо кукурузы, отличными соседями для огурцов станут:

Укроп — улучшает вкус огурцов и отпугивает вредителей.

Бобовые — обогащают почву азотом, помогая огурцам расти сильнее.

Корнеплоды — морковь и редис прекрасно уживаются с огурцами и не мешают их развитию.

Цветы-защитники — бархатцы и настурции не только украсят грядки, но и отпугнут вредных насекомых.

Правильное соседство на грядках — это залог крепких растений и отличного урожая без лишних усилий.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

