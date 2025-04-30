Секретные партнёры огурцов: кто спасёт их от жары и вредителей

Многие дачники знают: растения, высаженные рядом, могут не только мирно сосуществовать, но и помогать друг другу. Такая практика — совмещённые посадки — помогает активизировать рост, укрепить здоровье растений и повысить урожайность. Особенно это важно для капризных культур вроде огурцов.
Одним из лучших партнёров для огурцов в открытом грунте дачники называют кукурузу. Их союз приносит пользу обеим культурам:
Огурцы получают тенистую защиту от палящего солнца и естественную опору в виде крепких стволов кукурузы.
Кукуруза, в свою очередь, лучше усваивает питательные вещества благодаря соседству с огурцами.
Такой тандем помогает без особых хлопот вырастить богатый урожай обеих культур.
Есть несколько важных нюансов:
Грядка должна получать не менее шести часов солнечного света в день.
Перед посадкой почву следует обогатить перепревшей органикой (компостом) слоем до 5 см.
Сначала высаживают кукурузу. А примерно через две недели, когда стебли окрепнут, между ними можно посадить огурцы — семенами или рассадой.
Помимо кукурузы, отличными соседями для огурцов станут:
Укроп — улучшает вкус огурцов и отпугивает вредителей.
Бобовые — обогащают почву азотом, помогая огурцам расти сильнее.
Корнеплоды — морковь и редис прекрасно уживаются с огурцами и не мешают их развитию.
Цветы-защитники — бархатцы и настурции не только украсят грядки, но и отпугнут вредных насекомых.
Правильное соседство на грядках — это залог крепких растений и отличного урожая без лишних усилий.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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