Тот самый трюк с малиной, о котором молчат: простое размножение для обильных урожаев

2:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы хотите, чтобы ваш сад стал настоящим источником сладких ягод, есть один простой и экономичный способ размножения малины, о котором многие не знают. Секрет заключается в использовании присосок — подземных побегов, которые дает малиновое дерево. Применив этот метод, вы можете в два раза увеличить количество саженцев без дополнительных затрат.

Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Малина красная

Что такое присоски и как они помогают увеличить урожай

Малиновое дерево имеет уникальное свойство — ежегодно обновляться из присосок. Эти побеги растут прямо из корней и могут быть пересажены, превращаясь в новые растения. Присоски способны создать до десяти новых саженцев за два сезона. Это позволяет быстро увеличить количество растений и получить обильный урожай в течение нескольких лет.

Когда лучше всего собирать присоски

Идеальное время для сбора присосок — весна, когда побеги только начинают активно расти. Апрель — оптимальный месяц, чтобы они были достаточно сильными и хорошо укоренялись. Выбирайте присоски, которые имеют от трех до пяти листьев и находятся на расстоянии 10-15 см от основного куста. Обратите внимание на их прямоту и здоровье.

Как правильно пересаживать малину

При пересадке присосок важно следовать нескольким простым правилам. Обязательно возьмите небольшой кусочек корня с каждым побегом, чтобы ускорить восстановление. Новые растения следует сразу пересаживать в рыхлую, питательную почву, которая хорошо дренируется, чтобы избежать загнивания корней. Не забывайте о правильной глубине посадки — шейка корня не должна быть заглублена.

Частые ошибки при размножении малины

Если вы хотите избежать неприятных сюрпризов, важно помнить несколько моментов. Никогда не собирайте присоски слишком рано или поздно, так как это может повлиять на их жизнеспособность. Также не стоит обрезать корни слишком коротко — это затруднит восстановление растений. Слишком глубокая посадка может привести к удушению побегов, а недостаточный полив — к их высыханию.

Важность полива после пересадки

После пересадки присоски нужно обязательно полить. Это важно для того, чтобы новые растения не высохли. Регулярный полив поддержит их здоровье и поможет быстрее адаптироваться в новом месте. Подстройте полив под климатические условия — в засушливые периоды увеличьте его интенсивность.

Как правильно организовать сад с малиновыми деревьями

Для максимальной эффективности важно правильно спланировать расположение растений в саду. Вы можете организовать их в виде живых изгородей или рядов, чтобы обеспечить максимальный доступ к свету и корням. Это способствует повышению урожайности и улучшает продуктивность.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

