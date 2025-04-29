Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Время лечит: Сукачёв раскрыл секрет возвращения Ефремова
На грани: почему иноагент Лазарева* отказывается от общения с российскими знаменитостями?
Забыли про ипотеку? Рынок жилья готов поразить вас новыми цифрами
Сколько придётся переплатить за шашлычный сезон? Ценники к майским праздникам обновятся
Он бы осудил: Симоньян рассказала о тяжёлом решении из-за состояния Кеосаяна
Корейская анимация штурмует Голливуд: Царь царей – новый лидер проката, обошедший Паразитов
Туризм в Москве бьёт рекорды: кого ждёт столица этим летом
Умываетесь — а надо массировать! Глупость, которая тормозит рост волос
Главная угроза ВТО и Америке: в БРИКС подготовили сокрушительный ответ на политику США

Тот самый трюк с малиной, о котором молчат: простое размножение для обильных урожаев

2:58
Садоводство

Если вы хотите, чтобы ваш сад стал настоящим источником сладких ягод, есть один простой и экономичный способ размножения малины, о котором многие не знают. Секрет заключается в использовании присосок — подземных побегов, которые дает малиновое дерево. Применив этот метод, вы можете в два раза увеличить количество саженцев без дополнительных затрат.

Малина красная
Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Малина красная

Что такое присоски и как они помогают увеличить урожай

Малиновое дерево имеет уникальное свойство — ежегодно обновляться из присосок. Эти побеги растут прямо из корней и могут быть пересажены, превращаясь в новые растения. Присоски способны создать до десяти новых саженцев за два сезона. Это позволяет быстро увеличить количество растений и получить обильный урожай в течение нескольких лет.

Когда лучше всего собирать присоски

Идеальное время для сбора присосок — весна, когда побеги только начинают активно расти. Апрель — оптимальный месяц, чтобы они были достаточно сильными и хорошо укоренялись. Выбирайте присоски, которые имеют от трех до пяти листьев и находятся на расстоянии 10-15 см от основного куста. Обратите внимание на их прямоту и здоровье.

Как правильно пересаживать малину

При пересадке присосок важно следовать нескольким простым правилам. Обязательно возьмите небольшой кусочек корня с каждым побегом, чтобы ускорить восстановление. Новые растения следует сразу пересаживать в рыхлую, питательную почву, которая хорошо дренируется, чтобы избежать загнивания корней. Не забывайте о правильной глубине посадки — шейка корня не должна быть заглублена.

Частые ошибки при размножении малины

Если вы хотите избежать неприятных сюрпризов, важно помнить несколько моментов. Никогда не собирайте присоски слишком рано или поздно, так как это может повлиять на их жизнеспособность. Также не стоит обрезать корни слишком коротко — это затруднит восстановление растений. Слишком глубокая посадка может привести к удушению побегов, а недостаточный полив — к их высыханию.

Важность полива после пересадки

После пересадки присоски нужно обязательно полить. Это важно для того, чтобы новые растения не высохли. Регулярный полив поддержит их здоровье и поможет быстрее адаптироваться в новом месте. Подстройте полив под климатические условия — в засушливые периоды увеличьте его интенсивность.

Как правильно организовать сад с малиновыми деревьями

Для максимальной эффективности важно правильно спланировать расположение растений в саду. Вы можете организовать их в виде живых изгородей или рядов, чтобы обеспечить максимальный доступ к свету и корням. Это способствует повышению урожайности и улучшает продуктивность.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Битва народов — самый грандиозный военный памятник, построенный на костях русских воинов
Мировое наследие
Битва народов — самый грандиозный военный памятник, построенный на костях русских воинов Аудио 
Баклажаны будут как на выставке: что положить в лунку при посадке
Садоводство, цветоводство
Баклажаны будут как на выставке: что положить в лунку при посадке Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Последние материалы
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов
Время лечит: Сукачёв раскрыл секрет возвращения Ефремова
На грани: почему иноагент Лазарева* отказывается от общения с российскими знаменитостями?
Забыли про ипотеку? Рынок жилья готов поразить вас новыми цифрами
Сколько придётся переплатить за шашлычный сезон? Ценники к майским праздникам обновятся
Он бы осудил: Симоньян рассказала о тяжёлом решении из-за состояния Кеосаяна
Тот самый трюк с малиной, о котором молчат: простое размножение для обильных урожаев
Корейская анимация штурмует Голливуд: Царь царей – новый лидер проката, обошедший Паразитов
Туризм в Москве бьёт рекорды: кого ждёт столица этим летом
Умываетесь — а надо массировать! Глупость, которая тормозит рост волос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.