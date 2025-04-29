Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мы любим вишню за сладкие, сочные плоды. Но чтобы каждый год собирать щедрый урожай, нужно не просто сажать и поливать дерево — важно правильно его резать. Причём большинство садоводов делают это в неверное время и вредят дереву, сами того не замечая.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Цветущая вишня

Главное — не торопиться с секатором

Вишня — не яблоня. Её нельзя обрезать зимой или ранней весной. Повреждённые участки долго заживают, и через них легко проникают грибки и инфекции.

Лучшее время для обрезки — после сбора плодов, с июля по август. В этот период дерево активно и быстро восстанавливается. Весной возможна только лёгкая формирующая обрезка у молодых деревьев.

В каждом возрасте — свои правила

Правильная обрезка зависит от возраста дерева:

Молодая вишня (до 3 лет): нуждается в "обучении". Формируйте основу кроны, оставляя 3-5 крепких ветвей, а центральный побег — укорачивайте.

Плодоносящее дерево: после урожая удаляйте загущающие, сухие и повреждённые ветки.

Старое дерево: обрезка — как омоложение. Но осторожно: делайте это поэтапно в течение нескольких лет, иначе дерево может сильно пострадать.

Свет и воздух — лучший стимулятор плодоношения

Плотная, загущенная крона — частая ошибка. Без солнца и свободного движения воздуха вишня либо слабо плодоносит, либо вообще не даёт урожай.

Обрезка должна быть направлена на "открытие" кроны: свет должен проникать внутрь, а ветви — не мешать друг другу.

Удаляйте:

Ветви, растущие внутрь кроны

Перекрещивающиеся побеги

Волчки (бесплодные вертикальные ветки)

Больные или повреждённые участки

Это простое правило помогает дереву дышать, расти и давать ягоды год за годом.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

