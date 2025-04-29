Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили

Мы любим вишню за сладкие, сочные плоды. Но чтобы каждый год собирать щедрый урожай, нужно не просто сажать и поливать дерево — важно правильно его резать. Причём большинство садоводов делают это в неверное время и вредят дереву, сами того не замечая.
Вишня — не яблоня. Её нельзя обрезать зимой или ранней весной. Повреждённые участки долго заживают, и через них легко проникают грибки и инфекции.
Лучшее время для обрезки — после сбора плодов, с июля по август. В этот период дерево активно и быстро восстанавливается. Весной возможна только лёгкая формирующая обрезка у молодых деревьев.
Правильная обрезка зависит от возраста дерева:
Плотная, загущенная крона — частая ошибка. Без солнца и свободного движения воздуха вишня либо слабо плодоносит, либо вообще не даёт урожай.
Обрезка должна быть направлена на "открытие" кроны: свет должен проникать внутрь, а ветви — не мешать друг другу.
Удаляйте:
Это простое правило помогает дереву дышать, расти и давать ягоды год за годом.
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.