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Как вырастить кабачки быстрее всех: секреты первых летних овощей

2:16
Садоводство

Когда организм истосковался по свежим овощам, первые хрустящие кабачки кажутся настоящим подарком. И вырастить их к началу лета проще, чем кажется — особенно для тех, кто не боится немного потрудиться.

Кабачки
Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кабачки

Начинаем с рассады

Быстрый урожай можно получить только через рассаду. Кабачки отлично растут и на подоконнике, и в теплице. Но не спешите: сеять семена стоит в середине апреля или начале мая. К моменту пересадки в огород растениям должно быть около трёх недель — и заморозки должны уже закончиться.

Для небольшой семьи хватит 4-5 кустов. Семена сажают в стаканчики 10x10 см с рыхлым грунтом на основе перегноя и торфа, заглубляя их на 2-3 см. Полив — только тёплой водой! Оптимальная температура для рассады — 17-20 °C.

Подкормка рассады

Чтобы рассада была крепкой, её нужно подкормить дважды:

  • Первая подкормка: на литр воды — чайная ложка суперфосфата и половина чайной ложки мочевины.

  • Вторая подкормка через неделю: чайная ложка золы и немного нитрофоски на литр воды.

Этого объёма хватит на 5-6 растений.

Высадка в грунт

Перед пересадкой обильно полейте как рассаду, так и лунки тёплой водой. Высаживайте кабачки на солнечную грядку, желательно в компостную почву — там они созреют быстрее. Расстояние между кустами — около метра. В одну лунку можно посадить по два растения: когда они окрепнут, оставляйте только самые сильные.

Защита от заморозков

Кабачки не терпят холода. Если угрожают заморозки, достаточно укрыть грядки плёнкой. Ещё один способ — тепловые аккумуляторы: расставьте вокруг кустов трёхлитровые банки с водой. Они будут сохранять тепло ночью и защищать растения.

И напоследок

После пересадки остаётся только рыхлить почву, поливать тёплой водой и вовремя собирать урожай. И тогда уже в начале лета вас ждут молодые, натуральные кабачки — хрустящие и сладкие.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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