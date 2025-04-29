Как вырастить кабачки быстрее всех: секреты первых летних овощей

Когда организм истосковался по свежим овощам, первые хрустящие кабачки кажутся настоящим подарком. И вырастить их к началу лета проще, чем кажется — особенно для тех, кто не боится немного потрудиться.
Быстрый урожай можно получить только через рассаду. Кабачки отлично растут и на подоконнике, и в теплице. Но не спешите: сеять семена стоит в середине апреля или начале мая. К моменту пересадки в огород растениям должно быть около трёх недель — и заморозки должны уже закончиться.
Для небольшой семьи хватит 4-5 кустов. Семена сажают в стаканчики 10x10 см с рыхлым грунтом на основе перегноя и торфа, заглубляя их на 2-3 см. Полив — только тёплой водой! Оптимальная температура для рассады — 17-20 °C.
Чтобы рассада была крепкой, её нужно подкормить дважды:
Первая подкормка: на литр воды — чайная ложка суперфосфата и половина чайной ложки мочевины.
Вторая подкормка через неделю: чайная ложка золы и немного нитрофоски на литр воды.
Этого объёма хватит на 5-6 растений.
Перед пересадкой обильно полейте как рассаду, так и лунки тёплой водой. Высаживайте кабачки на солнечную грядку, желательно в компостную почву — там они созреют быстрее. Расстояние между кустами — около метра. В одну лунку можно посадить по два растения: когда они окрепнут, оставляйте только самые сильные.
Кабачки не терпят холода. Если угрожают заморозки, достаточно укрыть грядки плёнкой. Ещё один способ — тепловые аккумуляторы: расставьте вокруг кустов трёхлитровые банки с водой. Они будут сохранять тепло ночью и защищать растения.
После пересадки остаётся только рыхлить почву, поливать тёплой водой и вовремя собирать урожай. И тогда уже в начале лета вас ждут молодые, натуральные кабачки — хрустящие и сладкие.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.