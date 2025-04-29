Как дать клубнике фору на старте: простой трюк для богатого урожая

Клубника — символ солнечного лета. Яркая, ароматная, манящая — она словно сама приносит счастье в сад. И чтобы она радовала вас обильным урожаем, нужно совсем немного: один простой приём, который стоит применить до мая.
Главные события, определяющие вкус и объём урожая клубники, происходят задолго до жары. Самое удачное время для посадки — середина зимы и начало весны. Молодые растения в холодной почве не спешат плодоносить, а направляют всю силу в корни. Весной это даст мощный рост и сладкие плоды на зависть соседям.
Чтобы клубника выросла крупной и сочной, ей нужно:
солнечное место,
питательная почва,
посадка до мая,
мульча для сохранения влаги,
аккуратный полив без переувлажнения.
Немного заботы — и ваш сад превратится в рай для любителей ароматных ягод.
Весенняя обрезка. Уберите старые и повреждённые листья. Это поможет растению сосредоточиться на новом росте и уменьшит риск заболеваний.
Натуральное питание. Положите банановую кожуру в почву вокруг кустов. Калий из кожуры подпитает ягоды, сделает их слаще и сочнее без всякой "химии".
Мульчируйте кусты, чтобы защитить корни от морозов.
При угрозе заморозков укрывайте растения.
Следите за уровнем влажности: почва не должна пересыхать.
Используйте удобрения замедленного действия.
Убирайте сорняки, чтобы клубника не теряла силы в борьбе за питание.
Соблюдайте севооборот и проверяйте кусты на наличие болезней или вредителей.
Немного усилий сейчас — и летом вы будете собирать миску за миской сладчайшей клубники, выращенной собственными руками.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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