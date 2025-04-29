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Как дать клубнике фору на старте: простой трюк для богатого урожая

2:02
Садоводство

Клубника — символ солнечного лета. Яркая, ароматная, манящая — она словно сама приносит счастье в сад. И чтобы она радовала вас обильным урожаем, нужно совсем немного: один простой приём, который стоит применить до мая.

Клубника
Фото: unsplash.com by Clem Onojeghuo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

Почему важно начать заранее

Главные события, определяющие вкус и объём урожая клубники, происходят задолго до жары. Самое удачное время для посадки — середина зимы и начало весны. Молодые растения в холодной почве не спешат плодоносить, а направляют всю силу в корни. Весной это даст мощный рост и сладкие плоды на зависть соседям.

Идеальные условия для клубники

Чтобы клубника выросла крупной и сочной, ей нужно:

  • солнечное место,

  • питательная почва,

  • посадка до мая,

  • мульча для сохранения влаги,

  • аккуратный полив без переувлажнения.

Немного заботы — и ваш сад превратится в рай для любителей ароматных ягод.

Что нужно сделать до мая

  1. Весенняя обрезка. Уберите старые и повреждённые листья. Это поможет растению сосредоточиться на новом росте и уменьшит риск заболеваний.

  2. Натуральное питание. Положите банановую кожуру в почву вокруг кустов. Калий из кожуры подпитает ягоды, сделает их слаще и сочнее без всякой "химии".

Уход за клубникой зимой и весной

  • Мульчируйте кусты, чтобы защитить корни от морозов.

  • При угрозе заморозков укрывайте растения.

  • Следите за уровнем влажности: почва не должна пересыхать.

  • Используйте удобрения замедленного действия.

  • Убирайте сорняки, чтобы клубника не теряла силы в борьбе за питание.

  • Соблюдайте севооборот и проверяйте кусты на наличие болезней или вредителей.

Немного усилий сейчас — и летом вы будете собирать миску за миской сладчайшей клубники, выращенной собственными руками.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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