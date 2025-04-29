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Быстрый старт: как вырастить рассаду огурцов за рекордные три дня

1:41
Садоводство

Огурцы прекрасно растут где угодно — в кадках, бочках, мешках, сетках, парниках и просто в открытом грунте. Но обильный урожай получится только в одном случае: если правильно провести посадку.

Рассада огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рассада огурцов

Этот теплолюбивый и влаголюбивый овощ можно высаживать через рассаду или прямо семенами в землю. И в обоих случаях можно добиться отличных результатов — если знать тонкости.

Что нужно для быстрой рассады

Чтобы получить первые всходы уже через три дня, подготовьте:

  • семена раннеспелых гибридов огурцов;

  • отстоявшуюся воду;

  • торфяные стаканчики;

  • стерильный покупной грунт;

  • пищевую или тепличную пленку.

Пошаговая инструкция

  1. Замочите семена на ночь в тёплой, влажной ткани — это ускорит появление ростков.

  2. Наполните торфяные стаканчики стерильным грунтом, слегка уплотните и увлажните его.

  3. Посадите по два семечка в каждый стаканчик.

  4. Опрыскайте почву из пульверизатора и накройте посадки плёнкой.

  5. Поставьте стаканчики в тёплое место — например, на батарею.

Что делать после появления всходов

Как только покажутся первые ростки, плёнку нужно снять. Иначе без доступа воздуха почва может заплесневеть, а молодые растения пострадают от чёрной ножки.

Если естественного света мало, обязательно включите подсветку. И не забывайте поддерживать влажность почвы, чтобы сеянцы не пересыхали.

Соблюдая эти простые правила, вы вырастите крепкую рассаду, которая даст обильный урожай даже на небольшом участке.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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