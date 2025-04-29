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Садоводы раскрыли дату пересадки помидоров: урожай будет рекордным

1:57
Садоводство

Сочные, сладкие и свежие — домашние помидоры всегда вне конкуренции. Но чтобы они выросли именно такими, важно выбрать правильный момент для пересадки. Ошибка с датой может обернуться потерей урожая.

Томаты на грядке
Фото: Freepik by vecstock
Томаты на грядке

Когда пересаживать рассаду

Хотя в апреле погода может радовать теплом, спешить с пересадкой не стоит. Майские заморозки всё ещё могут погубить нежные растения. Опытные садоводы советуют: высаживайте рассаду помидоров в открытый грунт только после 14 мая — когда угроза похолоданий минует.

Что делать с рассадой раньше

Если выращиваете помидоры в теплице или туннеле, пересадку можно начинать уже в конце апреля. Но перед этим важно провести закаливание: каждый день выносите горшочки на улицу, постепенно увеличивая время их пребывания на свежем воздухе. Это поможет рассаде привыкнуть к перепадам температур.

Подготовка почвы

Выберите солнечное, защищённое от ветра место. Почва должна быть плодородной, рыхлой и хорошо дренированной. За пару дней до посадки клумбу стоит перекопать с добавлением компоста — это сделает грунт питательнее и лучше удержит влагу.

Как правильно посадить рассаду

  • Выкопайте лунки на расстоянии 50 см друг от друга в ряду и 60 см между рядами.

  • Если почва тяжёлая, насыпьте на дно лунки немного компоста и прикройте его слоем земли.

  • Аккуратно извлеките саженец из горшка, стараясь не повредить корни.

  • Поместите растение в лунку так, чтобы нижние листья оказались на уровне почвы.

  • Присыпьте землёй, слегка утрамбуйте и обильно полейте, избегая намокания листьев.

Следуя этим правилам, вы обеспечите рассаде лучший старт, а себе — богатый урожай сочных помидоров.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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