Баклажаны будут как на выставке: что положить в лунку при посадке

Баклажаны — настоящие гурманы среди овощей. Им нужно много питательных веществ, чтобы порадовать крупными и сочными плодами. Если в почве будет нехватка элементов, об обильном урожае можно забыть.
При пересадке рассады в открытый грунт важно сразу заложить удобрения. Огородники советуют выбирать между органическими и минеральными подкормками.
Любителям натуральных способов стоит положить в каждую лунку:
немного перепревшего навоза или компоста,
столовую ложку биогумуса,
горсть древесной золы.
Важно! Сначала подкормку нужно тщательно перемешать с землёй. Только потом высаживайте рассаду — это убережёт нежные корешки от ожога.
Если решили использовать минералы, лучше всего подойдёт нитроаммофоска. Это комплексное удобрение, которое снабдит баклажаны фосфором, калием и азотом — всем, что нужно для уверенного старта роста.
На начальном этапе растениям также требуется много азота. Для этого можно добавить в почву немного мочевины.
Не кладите удобрения в чистом виде прямо под корни! Перемешивайте их с землёй, чтобы рассаде было комфортно и безопасно развиваться.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
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