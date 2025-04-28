Баклажаны будут как на выставке: что положить в лунку при посадке

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Баклажаны — настоящие гурманы среди овощей. Им нужно много питательных веществ, чтобы порадовать крупными и сочными плодами. Если в почве будет нехватка элементов, об обильном урожае можно забыть.

Фото: commons.wikimedia.org by Venessa Hernandez Баклажаны

Что положить в лунку: органика или минералы

При пересадке рассады в открытый грунт важно сразу заложить удобрения. Огородники советуют выбирать между органическими и минеральными подкормками.

Органика: проверенные варианты

Любителям натуральных способов стоит положить в каждую лунку:

немного перепревшего навоза или компоста,

столовую ложку биогумуса,

горсть древесной золы.

Важно! Сначала подкормку нужно тщательно перемешать с землёй. Только потом высаживайте рассаду — это убережёт нежные корешки от ожога.

Минеральные удобрения: что выбрать

Если решили использовать минералы, лучше всего подойдёт нитроаммофоска. Это комплексное удобрение, которое снабдит баклажаны фосфором, калием и азотом — всем, что нужно для уверенного старта роста.

На начальном этапе растениям также требуется много азота. Для этого можно добавить в почву немного мочевины.

Главное правило

Не кладите удобрения в чистом виде прямо под корни! Перемешивайте их с землёй, чтобы рассаде было комфортно и безопасно развиваться.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

