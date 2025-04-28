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Лаванда больше не королева! Эти растения сражаются за трон в вашем саду

2:17
Садоводство

Как часто вы задумывались о том, где лучше всего разместить ароматные травы и зелень? Традиционно принято выращивать их рядом с кухней, чтобы всегда было под рукой, но это не всегда возможно. И что если я скажу вам, что для некоторых растений не нужно солнечное место? Да, они прекрасно чувствуют себя в тени и становятся настоящими спасителями для вашего сада!

Красивый сад
Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивый сад

Зелёные оазисы на вашем участке — это не только полезные, но и красивые элементы дизайна. Прекрасно вписываются в оформление террасы или открытой кухни, создавая уютную атмосферу с запахами, которые можно ощущать даже при лёгком ветерке. И, конечно, стоит помнить, что многие травы и растения можно смело сочетать с цветами и овощами. Так вы получите не просто функциональный, но и красочный сад.

Но давайте поговорим о лавандах. Они, безусловно, считаются королевой среди трав, но у них есть достойные конкуренты. Цветы, которые могут превзойти лаванду по запаху, цвету и стойкости. Все зависит от того, что именно вы хотите увидеть в своем саду. Лаванда, конечно, прекрасна, но есть и другие ароматные растения, которые могут стать достойной заменой.

Системы квадратных клумб с дорожками между ними выглядят очень гармонично. А если вы окружите их рамкой, создастся чувство завершённости. Невысокие заборы из древесных материалов или плетёных веток также привнесут неформальный стиль. А если вы хотите ощутить атмосферу французской сельской местности, используйте изгороди из лаванды или гравийные клумбы.

Если в вашем саду достаточно места, можно экспериментировать с различными стилями и подходами. Например, прямоугольные грядки, окружённые низкими изгородями, могут напомнить о монастырских садах, в то время как живые изгороди из лаванды создадут атмосферу уединения, которую так ценят жители Прованса.

Итак, у вас есть неограниченные возможности для создания вашего идеального сада с травами. Всё зависит от того, какой стиль и атмосферу вы хотите привнести в своё пространство.

Уточнения

Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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