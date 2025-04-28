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Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали

2:18
Садоводство

Когда солнце светит ярче, а дни становятся длиннее, мы чаще открываем окна, выходим на террасы и проводим время в саду. Но вместе с весной просыпаются и осы — и они не теряют времени даром. Уже в апреле матки начинают строить гнёзда и откладывать яйца, из которых вскоре появляются рабочие особи. И если не принять меры сейчас, летом избавиться от ос будет почти невозможно.

Осиное гнездо
Фото: commons.wikimedia.org by Tiraspolsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Осиное гнездо

Где осы любят селиться

В поисках укромного уголка для будущего гнезда осы выбирают:

  • нежилые постройки;
  • сараи, теплицы, чердаки;
  • навесы и гаражи;
  • трещины в деревьях;
  • закрытые, тёплые пространства рядом с домом.

Если вы заметили одну и ту же осу, летающую туда-сюда в одном месте — скорее всего, это будущая королева, которая уже занялась обустройством жилья.

Что делать в начале сезона

В апреле и мае можно легко предотвратить заселение ос. Проверяйте вышеуказанные места. Если найдёте маленькое гнездо — осторожно снимите его вечером, когда насекомые наименее активны. Важно сделать это до появления рабочих особей — после этого вмешиваться будет уже опаснее.

Лучший момент — до появления первых "солдат", охраняющих гнездо.

Что если осы уже активны

Если вы опоздали и гнездо уже заселено:

  • используйте инсектицидные спреи строго вечером;
  • обязательно соблюдайте безопасное расстояние;
  • при большом количестве насекомых — обращайтесь к специалистам.

Почему важно действовать аккуратно

Осы агрессивны. Стоит подойти слишком близко или убить одну особь — и остальные среагируют. Убитая оса выделяет феромоны тревоги, которые провоцируют остальных на нападение. Так что лучше не рисковать и не провоцировать их.

"Не пытайтесь убить осу — вы можете привлечь десятки других.”

Природное решение

Есть простой и безопасный трюк, который поможет отпугнуть ос от вашего дома. Это не требует химикатов или сложных приспособлений — лишь один природный ингредиент, который навсегда отпугнёт этих нежеланных соседей. Хотите узнать, что это?

Уточнения

О́сы (лат. vespae) — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих (Aculeata) отряда перепончатокрылых.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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