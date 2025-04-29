Грядка, о которой будут шептаться соседи: 16 кг огурцов с квадратного метра

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Среди множества сортов в этом сезоне садоводы единогласно выбрали нового фаворита. Его особенность — не просто раннее созревание, но и рекордная урожайность: до 16 килограммов огурцов с одного квадратного метра.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огурец

Чем удивляет сорт "Скороход F1"

"Скороход F1" — ультраранний, самоопыляющийся гибрид. От появления всходов до начала плодоношения проходит всего 36-38 дней.

Растение среднерослое, слабо ветвится и формирует завязи в букетах. Плоды — небольшие, не длиннее 10 см, напоминают корнишоны. Вес одного огурчика — около 60 граммов.

"Скороход" радует садоводов не только обилием урожая, но и превосходным вкусом: огурцы хороши как в свежем виде, так и в консервации.

Характерная черта сорта — тёмные бугорки на кожице и высокая устойчивость к заболеваниям. При этом "Скороход" прекрасно подходит для выращивания в открытом грунте и не требует специальных приёмов типа дайвинга.

Как подготовить почву для рекордного урожая

Успех начинается с правильного выбора места. Не рекомендуется сажать огурцы там, где раньше росли тыквы, дыни, арбузы, кабачки, поздние корнеплоды или белокочанная капуста. Если других участков нет, желательно выждать 2-3 года.

Идеальные предшественники для огурцов:

томаты,

перец,

ранняя капуста,

ранний картофель,

горох,

зеленные культуры.

С приходом весны важно тщательно выровнять почву, удалить сорняки и внести минеральные удобрения: по 30 граммов фосфорных, калийных и азотных веществ на каждый квадратный метр. После этого землю ещё раз перекопать.

Когда лучше всего сажать семена

Оптимальное время для посадки огурцов — май, когда почва уже хорошо прогрелась.

Огурцы чрезвычайно теплолюбивы: семена начинают прорастать при 15 °C, а идеальная температура для роста — 27-30 °C. При охлаждении до 12 °C растения могут остановиться в развитии, а жара выше 35 °C мешает нормальному формированию цветков.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

