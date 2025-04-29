Готовы рискнуть? То, что обычно сливаете в раковину, может превратить сад в джунгли

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Садоводство

Когда рис промывается перед варкой, мутную воду обычно выливают без сожаления. А зря: в этот момент в канализацию уходит ценнейшее жидкое удобрение, созданное буквально своими руками. Оказывается, рисовая вода способна стать настоящим эликсиром роста для растений — доступным, экологичным и эффективным.

Полив
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полив

Чем полезна рисовая вода для растений

Добавление рисовой воды в разумных количествах даёт удивительные результаты. Она содержит крахмал, который растения используют для накопления энергии, а также основные питательные вещества — азот (N), фосфор (P) и калий (K). Всё это способствует активному росту, цветению и урожайности.

Особенно ценна ферментированная рисовая вода: в процессе брожения в ней размножаются полезные бактерии, такие как лактобациллы и микоризные грибы, улучшающие здоровье почвы.

Как приготовить рисовую воду для растений

Есть три основных способа:

  • Промывание: самый простой и быстрый способ. Рис замачивают в воде на 20-30 минут, затем сцеживают жидкость.

  • Варка: сырой рис отваривают без соли до появления мутной воды, затем процеживают.

  • Ферментация: самый эффективный, но требующий терпения метод. Пару ложек варёного риса заливают дистиллированной водой, накрывают марлей и оставляют в тёмном месте на 1-2 недели. После появления белого налёта воду фильтруют и разбавляют в пропорции 1:2 перед поливом.

Важно! Если появится чёрная, коричневая или оранжевая плесень, жидкость придётся утилизировать.

Как использовать и когда быть осторожным

Рисовую воду стоит применять для полива не чаще одного раза в месяц. Излишек удобрения может привести к развитию вредных микроорганизмов, уплотнению почвы и нашествию насекомых.

Какие растения особенно любят рисовую воду

Комнатные орхидеи, суккуленты, папоротники и хлорофитумы получают от неё максимум пользы. На грядках рисовая вода стимулирует рост перца, томатов, капусты и баклажанов.

Но для гидропонных систем рисовая вода противопоказана — в водной среде она провоцирует развитие патогенных бактерий.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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