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Когда цветы работают лучше техники: простые растения для чистого воздуха и спокойствия в доме

2:34
Садоводство

Хотите дышать чистым воздухом, не тратя деньги на дорогие очистители? Решение гораздо проще: несколько привычных комнатных растений могут стать надёжными союзниками в борьбе с токсинами. Они не просто украшают интерьер — они работают, очищая воздух естественным способом.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Фикус — главный борец с токсинами

Фикус не требует сложного ухода и легко справляется с формальдегидом, бензолом и трихлорэтиленом — веществами, которые выделяются из мебели, лаков и пластика. Особенно полезно поставить его в комнате с множеством предметов из ДСП или пластмассы.

Садоводы знают: некоторые растения стоит посадить всего раз — и они будут радовать долгие годы.

Спатифилум — "женское счастье" и ионизатор воздуха

Элегантный спатифилум не только радует глаз нежными цветами, но и активно очищает воздух от аммиака, формальдегида и прочих бытовых токсинов. Лучшее место для него — кухня или ванная комната, где загрязнений обычно больше.

Лаванда — ароматная стража чистоты

Лаванда известна своим расслабляющим ароматом, но мало кто знает: она способна удалять из воздуха ацетон и бензол — опасные вещества, которые часто выделяются из бытовой химии, лаков и растворителей.

Алоэ вера — натуральный фильтр и домашний лекарь

Алоэ — это не только природный очиститель воздуха, убирающий формальдегид и бензол, но и настоящая аптечка на подоконнике. Сок алоэ помогает при ожогах, воспалениях и порезах.

В народе алоэ называют "вековым растением" из-за редкого цветения в домашних условиях. Однако в природе оно ежегодно украшает себя колокольчатыми цветами ярких оттенков на длинных стеблях до 60 см.

Для цветения алоэ необходим прохладный период покоя и длинный световой день — условия, которые редко бывают в квартире.

Почему стоит завести "зелёных помощников"

Комнатные растения:

  • улучшают качество воздуха;

  • уменьшают количество аллергенов и токсинов;

  • работают круглосуточно, без шума и затрат.

Если в доме много мебели с искусственными покрытиями, плотных штор или ковров, зелёные помощники окажутся как нельзя кстати.

Хотите, чтобы растения быстрее прижились и начали работать на благо вашего здоровья? Идеальное время для их посадки — начало апреля.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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