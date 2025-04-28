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Тля и муравьи боятся этого растения: узнайте, что спасет ваши яблоню и грушу

Садоводство

Время избавить свой сад от вредителей без химии! Муравьи, с их непреклонной трудолюбием, могут стать настоящей проблемой для садоводов. Особенно если они решат сотрудничать с тлями — вредителями, которые высасывают сок из растений, нанося вред урожаю. Однако существует растительная альтернатива традиционным методам борьбы. Не бархат, а грязевая мята (пеннироял) может стать вашим лучшим союзником в этом деле.

Тля
Фото: commons.wikimedia.org by David Perez, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тля

Многие считают бархат растением, которое отталкивает вредителей. Однако на практике он оказывается не столь эффективным, как хотелось бы. А вот грязевая мята — это настоящий защитник ваших деревьев. Ее аромат не только отпугивает комаров и блох, но и разрушает симбиоз муравьев и тлей.

Зачем бороться с ними с помощью химии, если можно использовать натуральный барьер? Плотный запах мяты создает невидимую стену, отгоняя муравьев, а ее колючие цветы затрудняют доступ к деревьям. И самое главное — этот способ совершенно безопасен для человека и окружающей природы.

Как вырастить грязевую мяту для защиты сада

  • Посев на рассаду: в марте-апреле высаживаем семена мяты на рассаду.
  • Посадка: после заморозков сажаем растения в приствольные круги деревьев. Мята неприхотлива и прекрасно растет на солнечном и тенистом участках.
  • Уход: регулярно поливаем растения, особенно в жаркие дни, так как мята любит влажную почву.
  • Эффект: мята отпугивает муравьев и создает неблагоприятные условия для тли, обеспечивая комплексную защиту.

Преимущества грязевой мяты:

  • Экологичность: безопасна для людей, животных и окружающей среды.
  • Долговечность: действует на протяжении всего сезона.
  • Простота в уходе: легко выращивается даже начинающими садоводами.
  • Красивый внешний вид: украсит ваш сад и создаст приятную атмосферу.

Грязевая мята — это идеальный способ защитить сад без применения вредных химикатов. Попробуйте и убедитесь, как эффективно и безопасно можно бороться с вредителями, доверив свою защиту природе.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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