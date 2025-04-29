Клумба, которую будут обсуждать соседи: как заставить флоксы цвести снова

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пышные, ароматные флоксы могут стать украшением сада не на пару недель, а на всё лето. Главное — правильно ухаживать за ними с самого начала сезона. Несколько простых шагов, и клумбы будут радовать глаз до самой осени.

Фото: commons.wikimedia.org by Keith Pomakis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флоксы

Старт сезона: первая обработка

Когда только появятся первые всходы, флоксы нужно обработать бордоской жидкостью (0,1%). Для раствора достаточно чайной ложки на 7 литров воды. Поливать лучше аккуратно из лейки с распылителем — это убережёт растения от болезней и даст им мощный старт.

Уникальность флоксов в том, что они способны цвести с весны до конца лета и прекрасно приживаются практически в любой части сада.

Зола — лучший друг флоксам

Флоксы не переносят кислую почву. Древесная зола поможет не только раскислить землю, но и насытить её кальцием. Подкармливать золой стоит в течение всего сезона, особенно после обильных дождей или полива.

Подготовка к цветению: фосфор и калий

Перед самым раскрытием бутонов важно подкормить растения калийно-фосфорными удобрениями. Дополнительно можно использовать настои из трав — это даст флоксам всё необходимое для яркого и обильного цветения.

Маленький секрет: как добиться повторного цветения

Хотите, чтобы флоксы зацвели снова? Нужно вовремя удалить увядшие соцветия вместе с частью стебля. Особенно хорошо на повторное цветение откликаются сорта со средними сроками распускания. Такой уход стимулирует растение выпустить новые бутоны.

Комплексный уход за флоксами весной

Ранней весной, когда почва ещё влажная, стоит внести комплексные минеральные удобрения. Смесь можно приготовить самостоятельно, сделав упор на азот, или приобрести готовую.

Если почва кислая, её раскисляют доломитовой мукой или гашёной известью. После внесения удобрений достаточно лёгкой перекопки.

По мере роста флоксов формируйте куст: оставляйте только самые сильные побеги. Удаление слабых стеблей позволяет направить питание к оставшимся, обеспечивая более крупные соцветия.

Вторая подкормка проводится в июле, когда растения готовятся к цветению. В этот раз удобрения должны содержать меньше азота и больше фосфора и калия, чтобы поддержать яркость цветения и повысить устойчивость к болезням.

Важно помнить: у флоксов поверхностная корневая система, поэтому уровень влажности почвы нужно контролировать особенно тщательно.

Уточнения

Флокс (лат. Phlox) — род красивоцветущих травянистых растений семейства Синюховые (Polemoniaceae).

