Как за выходные превратить старую дачу в уютный уголок — без строителей и нервов

Лето на даче — лучшее время для перезагрузки. Чтобы сделать отдых ещё приятнее, стоит добавить в интерьер несколько милых и практичных вещей.
Кресло — незаменимый атрибут на даче. Его можно вынести на улицу, поставить в уголок комнаты или уютно устроиться на веранде с пледом и чашкой чая.
Лёгкие шторы с цветочным принтом защитят от солнца и создадут атмосферу сказочного леса.
Пледы пригодятся для прохладных вечеров, а декоративные подушки с яркими принтами добавят уюта и станут акцентом в интерьере.
Большое зеркало поможет не только поправить внешний вид после работы в саду, но и визуально расширит пространство.
Свечи в оригинальных подсвечниках создадут атмосферу летнего вечера, а тканевые салфетки защитят мебель от царапин и пятен.
Не обязательно ограничиваться садом: растения в красивых горшках оживят интерьер домика. Для хранения цветов и украшений подойдут деревянные этажерки и подставки.
Деревянная посуда станет не только практичным элементом кухни, но и её украшением.
Букет сушёной или искусственной лаванды придаст дому лёгкий аромат Прованса и создаст настроение отдыха.
Деревянные ящики пригодятся для хранения книг, посуды и овощей. А декоративная ограда поможет оформить клумбы и защитить их от случайных шагов.
Гирлянды, уличные фонарики и музыка ветра создадут уют по вечерам. Они не только украсят участок, но и обеспечат дополнительное освещение, если вдруг отключат электричество.
Гриль поможет быстро приготовить вкусные блюда, а набор для пикника избавит от хлопот с посудой. И, конечно, гамак: в нём приятно понежиться после насыщенного дня.
Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.
Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.