Как за выходные превратить старую дачу в уютный уголок — без строителей и нервов

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лето на даче — лучшее время для перезагрузки. Чтобы сделать отдых ещё приятнее, стоит добавить в интерьер несколько милых и практичных вещей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Загородный дом

Мягкое кресло — главный элемент уюта

Кресло — незаменимый атрибут на даче. Его можно вынести на улицу, поставить в уголок комнаты или уютно устроиться на веранде с пледом и чашкой чая.

Волшебство текстиля: шторы, пледы и подушки

Лёгкие шторы с цветочным принтом защитят от солнца и создадут атмосферу сказочного леса.

Пледы пригодятся для прохладных вечеров, а декоративные подушки с яркими принтами добавят уюта и станут акцентом в интерьере.

Зеркала, свечи и салфетки: мелочи, которые создают настроение

Большое зеркало поможет не только поправить внешний вид после работы в саду, но и визуально расширит пространство.

Свечи в оригинальных подсвечниках создадут атмосферу летнего вечера, а тканевые салфетки защитят мебель от царапин и пятен.

Растения в интерьере

Не обязательно ограничиваться садом: растения в красивых горшках оживят интерьер домика. Для хранения цветов и украшений подойдут деревянные этажерки и подставки.

Стильная посуда и аромат лаванды

Деревянная посуда станет не только практичным элементом кухни, но и её украшением.

Букет сушёной или искусственной лаванды придаст дому лёгкий аромат Прованса и создаст настроение отдыха.

Практичные детали для уюта и порядка

Деревянные ящики пригодятся для хранения книг, посуды и овощей. А декоративная ограда поможет оформить клумбы и защитить их от случайных шагов.

Освещение, которое дарит волшебство

Гирлянды, уличные фонарики и музыка ветра создадут уют по вечерам. Они не только украсят участок, но и обеспечат дополнительное освещение, если вдруг отключат электричество.

Время для отдыха и пикников

Гриль поможет быстро приготовить вкусные блюда, а набор для пикника избавит от хлопот с посудой. И, конечно, гамак: в нём приятно понежиться после насыщенного дня.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.

