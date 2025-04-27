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Ваш огород под атакой, а у вас в руках... сода и мыло? Да, и это сработает

1:46
Садоводство

Всё кажется идеальным — зелёные плети растут, как по учебнику, завязи радуют глаз… А потом вдруг — дыры в листьях, скрученные края, жёлтые пятна. Да, вредители добрались и до ваших огурцов. Не паниковать! Решение не требует похода в садовый центр — всё, что нужно, уже есть у вас дома.

Тля
Фото: flickr.com by S. Rae, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тля

Опасные соседи: кто нападает на огурцы

Прежде чем применять защитные меры, важно разобраться, кто именно портит ваши растения. Враг может быть невидим, но последствия его "работы" — налицо. Чаще всего на огурцах хозяйничают:

  • Кисточки — мелкие, но невероятно прожорливые
  • Свилушки — оставляют после себя тонкие паутинки
  • Молис — повреждают листья изнутри
  • Тля — быстро размножается и высасывает сок из растений

Звучит тревожно, но не всё так страшно. Главное — не тянуть и действовать сразу.

Домашний спрей против вредителей

Забываем про химию — её лучше оставить для крайних случаев. Простой и безопасный состав можно сделать всего из двух доступных ингредиентов:

  • 1 столовая ложка пищевой соды
  • 1 литр воды

Для усиления эффекта можно добавить каплю жидкого мыла — оно поможет смеси лучше держаться на листьях. Обработайте растения утром или вечером, избегая солнечных часов. Уже после нескольких применений результат будет заметен.

"Выращивание собственных овощей приносит огромное удовлетворение, но также требует внимания. Главное — вовремя реагировать и не давать вредителям шансов".

Такой подход не только эффективен, но и экологичен. А ещё - экономит деньги и нервы.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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