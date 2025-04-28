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Арбузы без теплицы: как создать тёплую грядку и получить сладкий урожай

2:24
Садоводство

Любите сладкие, сахарные арбузы и дыни? Оказывается, для их выращивания вовсе не нужна теплица. Достаточно правильно подготовить специальную тёплую грядку — она сама будет согревать растения без батарей и отопления.

Арбузы
Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбузы

Что нужно для создания тёплой арбузной грядки

Главное требование арбузов и дынь — обилие тепла и солнца. Подготовку участка лучше начинать ещё осенью. Выбирайте самое солнечное место без тени. Рядом стоит складывать органику: кожуру, очистки, золу, скорлупу и даже туалетную бумагу. Это избавит вас от лишних хлопот весной.

Некоторые садоводы делают деревянные короба для будущей грядки и заполняют их органикой всю зиму. К весне они готовы к посадке.

Как правильно устроить тёплый грунт

Весной сеют семена арбузов на рассаду, а когда погода стабильно тёплая (конец мая — начало июня), растения пересаживают в грунт. Чтобы ростки хорошо прижились, почва должна быть тёплой. Для этого создаётся грядка с внутренним "обогревом": перегнивающая органика выделяет тепло.

Процесс подготовки:

  • Снимите верхний слой земли толщиной около 40 см.

  • На дно положите картон.

  • Затем выложите слоями ветки, опилки, траву, органические отходы и солому.

  • Засыпьте всё золой.

  • Утрамбуйте каждый слой.

  • Добавьте слой свежего навоза.

  • Сверху снова засыпьте землёй.

Если у вас уже есть деревянный короб, начинать с выемки почвы не нужно — укладка ведётся прямо в него.

Как ухаживать за арбузной грядкой

Чтобы поддерживать тепло и влажность, обязательно укройте грядку:

  1. Насыпьте сверху мульчу из опилок — это предотвратит образование сухой корки.

  2. Накройте грядку прозрачной плёнкой: земля будет прогреваться быстрее, влага сохранится, а сорняки не станут проблемой.

  3. В первые недели после посадки защищайте не только почву, но и рассаду с помощью дуг и укрывного материала.

При правильной подготовке и уходе арбузы будут чувствовать себя комфортно всё лето. А уже в середине августа вы сможете наслаждаться первыми сладкими плодами.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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