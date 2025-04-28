Арбузы без теплицы: как создать тёплую грядку и получить сладкий урожай

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Любите сладкие, сахарные арбузы и дыни? Оказывается, для их выращивания вовсе не нужна теплица. Достаточно правильно подготовить специальную тёплую грядку — она сама будет согревать растения без батарей и отопления.

Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арбузы

Что нужно для создания тёплой арбузной грядки

Главное требование арбузов и дынь — обилие тепла и солнца. Подготовку участка лучше начинать ещё осенью. Выбирайте самое солнечное место без тени. Рядом стоит складывать органику: кожуру, очистки, золу, скорлупу и даже туалетную бумагу. Это избавит вас от лишних хлопот весной.

Некоторые садоводы делают деревянные короба для будущей грядки и заполняют их органикой всю зиму. К весне они готовы к посадке.

Как правильно устроить тёплый грунт

Весной сеют семена арбузов на рассаду, а когда погода стабильно тёплая (конец мая — начало июня), растения пересаживают в грунт. Чтобы ростки хорошо прижились, почва должна быть тёплой. Для этого создаётся грядка с внутренним "обогревом": перегнивающая органика выделяет тепло.

Процесс подготовки:

Снимите верхний слой земли толщиной около 40 см.

На дно положите картон.

Затем выложите слоями ветки, опилки, траву, органические отходы и солому.

Засыпьте всё золой.

Утрамбуйте каждый слой.

Добавьте слой свежего навоза.

Сверху снова засыпьте землёй.

Если у вас уже есть деревянный короб, начинать с выемки почвы не нужно — укладка ведётся прямо в него.

Как ухаживать за арбузной грядкой

Чтобы поддерживать тепло и влажность, обязательно укройте грядку:

Насыпьте сверху мульчу из опилок — это предотвратит образование сухой корки. Накройте грядку прозрачной плёнкой: земля будет прогреваться быстрее, влага сохранится, а сорняки не станут проблемой. В первые недели после посадки защищайте не только почву, но и рассаду с помощью дуг и укрывного материала.

При правильной подготовке и уходе арбузы будут чувствовать себя комфортно всё лето. А уже в середине августа вы сможете наслаждаться первыми сладкими плодами.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

