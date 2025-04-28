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Вашей яблоне мешают соседи: когда пересадка — единственный выход

2:07
Садоводство

Почему яблоня не цветёт? Вот шесть причин, которые вас удивят

Яблоня
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Hillewaert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Яблоня

Яблоня считается королевой сада, и особенно обидно, когда весной она остаётся без бело-розового облака цветов. Что стоит за таким разочарованием?

Яблоня может устроить "отпуск"

Не каждый знает, но яблони имеют особенность отдыхать. Если в прошлом году урожай был обильным, дерево может взять паузу на восстановление. Предотвратить это невозможно, но можно смягчить эффект: в начале лета проведите обрезку, убрав часть плодоносящих ветвей.

Молодое дерево требует терпения

Самосевные яблони и некоторые сорта начинают цвести только через 5 лет. Если ваше дерево моложе — всё идёт по плану. Также затянуть ожидание может неправильная посадка: при слишком глубокой посадке яблоня будет долго укореняться, прежде чем зацвести.

Цветы могли пострадать от заморозков

Цветение яблонь приходится на апрель-май, когда возможны ночные заморозки. Минусовая температура всего за одну ночь может погубить нежные бутоны. Определить повреждение просто: пострадавшие цветы темнеют, становятся коричневыми.

Неподходящее место посадки

Яблони обожают солнце. Если дерево растет в тени больших растений или в затенённой части сада, оно будет слабым. Пересадку лучше проводить осенью — летом это может серьёзно навредить.

Ошибки при обрезке

Правильная обрезка помогает яблоне плодоносить, но стоит ошибиться — и дерево лишится цветочных почек. Обычно они располагаются на коротких, деревянистых побегах. Если при обрезке их удалить, яблоня "замрёт" на один-два сезона, пока не восстановится.

Вредители атакуют незаметно

Насекомые могут полностью уничтожить цветки, особенно у молодых деревьев. Профилактическая обработка — важный этап ухода, который поможет сохранить будущий урожай.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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