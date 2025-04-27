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Дачная электричка СССР: битва за ведро малины

1:32
Садоводство

Летом советская электричка превращалась в настоящий дачный экспресс.

Электричка
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Электричка

И если ты хоть раз ехал на ней с дачниками — ты навсегда запомнил этот особенный сезонный хаос.

Что везли

  • Вёдра с картошкой, малиной, крыжовником.
  • Огромные сумки с луком, морковью и банками солений.
  • Грабли, мотыги и лейки, обёрнутые газетами.
  • Пакеты с рассадой, из которых торчали помидорные стебли.

Иногда казалось, что электричка больше похожа на движущийся огород, чем на транспорт.

Как ехали

  • Сидели на вёдрах, если не было мест.
  • Держали банки на коленях, чтоб не разлилось.
  • Спали, уткнувшись в мешок с картошкой.
  • Беседовали с попутчиками о лучших сортах томатов.
  • Дети играли в "горячую картошку" реальными клубнями.

Невозможно было не зацепить соседа рассадой или не пролить каплю огуречного рассола.

Чем пахла дачная электричка

— Свежескошенной травой и укропом.
— Землёй в мешках.
— Ранними яблоками и пряным чесноком.
— Иногда — кислым компотом в бутылке из-под лимонада.

Эти запахи создавали особую летнюю атмосферу, полную солнца и работы.

Дачная электричка в СССР — это была не просто дорога на дачу. Это было путешествие в настоящую жизнь, где каждая сумка, каждое ведро были наполнены потом, заботой и мечтой о хорошем урожае.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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