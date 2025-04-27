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Тайная жизнь растения: невидимая армия, которая вырастает за вашей спиной

2:13
Садоводство

Выращиваете многолетники, но хочется чего-то лёгкого, эффектного и… немного непредсказуемого? Обратите внимание на аквилегию — растение, которое кажется хрупким, но год за годом само находит дорогу в ваш сад.

Аквилегия
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Аквилегия

Очарование мая и июня

Аквилегия зацветает в конце весны и радует глаз в течение нескольких недель. Её колокольчатые цветы с изогнутыми шпорами невозможно перепутать ни с чем. Их палитра охватывает весь спектр: от снежно-белого и светло-жёлтого до насыщенного фиолетового и глубокого синего. Существуют даже двухцветные и махровые разновидности, которые добавят саду нотки изысканности.

Легкость, которую ценят даже насекомые

Благодаря высоким цветоносам (до 1 метра в благоприятных условиях), аквилегия будто парит над другими растениями, придавая всей композиции воздушность. Особенно хорошо она смотрится рядом с ирисами, пионами и лилейниками. Цветы активно привлекают пчёл и других опылителей, а значит, польза — не только визуальная.

Простота выращивания

Аквилегия не требует особого ухода, поэтому идеально подходит новичкам. Её можно сажать в полутени или на солнце, а почвы она переносит даже не самые плодородные. Главное — не переусердствовать с поливом и оставить немного места для самосева.

И вот тут начинается самое интересное…

После цветения на растениях образуются декоративные коробочки с семенами. Если их не срезать вовремя, аквилегия начнёт рассеваться по участку сама. Уже на следующий год в саду могут появиться десятки "детей" — и вы будете гадать, куда их пристроить. Цветы получаются не хуже, а порой и интереснее материнских. Такой сюрприз каждый сезон!

Неприхотливость — не значит скучность

После цветения кусты не теряют декоративности. Их тёмно-зелёные с голубым отливом листья выглядят свежо до конца лета. Так что даже когда цветы увянут, аквилегия продолжает украшать сад.

Уточнения

Водосбо́р или О́рлики, или Аквиле́гия (лат. Aquilégia) — род травянистых многолетних растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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