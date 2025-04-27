Без яда и агрессии: тихий способ стереть муравьёв с лица вашего двора

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Муравьи могут быть милыми… если не бегают по вашей кухне или не устраивают пикник в горшке с фикусом. Но как только их становится слишком много — это уже не шутки. Хорошая новость: избавиться от них можно без химии и нервов. И всё, что вам нужно — кукурузная мука.

Фото: Own work by Lalupa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Муравьи

Что делает кукурузную муку смертельной для муравьёв

Секрет в том, что она выглядит как деликатес, но превращается в коварную ловушку. Муравьи поедают муку с удовольствием, переносят её в муравейник и делятся с "товарищами". Однако их организм не может переварить кукурузную муку: она вызывает вздутие и ведёт к гибели.

Как применять метод

Найдите маршруты и гнёзда. Посыпьте муку в местах, где муравьи появляются чаще всего — у входов, на подоконниках, в саду или возле муравейников.

Обработайте участки у дома. Особенно входные двери, балконы и террасы — они часто становятся "тропами" для насекомых.

Наблюдайте. Уже через несколько дней количество муравьёв заметно уменьшится. Мука делает свою работу медленно, но верно.

Повторяйте при необходимости. После дождей или полива муку нужно нанести заново — вода смывает её эффект.

Этот способ безопасен для домашних животных и растений, но при этом эффективно борется с надоедливыми захватчиками. Не нужно покупать токсичные приманки или вызывать специалистов. Всё уже есть у вас на кухне.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

