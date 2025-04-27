Без яда и агрессии: тихий способ стереть муравьёв с лица вашего двора

Муравьи могут быть милыми… если не бегают по вашей кухне или не устраивают пикник в горшке с фикусом. Но как только их становится слишком много — это уже не шутки. Хорошая новость: избавиться от них можно без химии и нервов. И всё, что вам нужно — кукурузная мука.
Секрет в том, что она выглядит как деликатес, но превращается в коварную ловушку. Муравьи поедают муку с удовольствием, переносят её в муравейник и делятся с "товарищами". Однако их организм не может переварить кукурузную муку: она вызывает вздутие и ведёт к гибели.
Этот способ безопасен для домашних животных и растений, но при этом эффективно борется с надоедливыми захватчиками. Не нужно покупать токсичные приманки или вызывать специалистов. Всё уже есть у вас на кухне.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.