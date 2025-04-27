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Без яда и агрессии: тихий способ стереть муравьёв с лица вашего двора

1:35
Садоводство

Муравьи могут быть милыми… если не бегают по вашей кухне или не устраивают пикник в горшке с фикусом. Но как только их становится слишком много — это уже не шутки. Хорошая новость: избавиться от них можно без химии и нервов. И всё, что вам нужно — кукурузная мука.

Муравьи
Фото: Own work by Lalupa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Муравьи

Что делает кукурузную муку смертельной для муравьёв

Секрет в том, что она выглядит как деликатес, но превращается в коварную ловушку. Муравьи поедают муку с удовольствием, переносят её в муравейник и делятся с "товарищами". Однако их организм не может переварить кукурузную муку: она вызывает вздутие и ведёт к гибели.

Как применять метод

  • Найдите маршруты и гнёзда. Посыпьте муку в местах, где муравьи появляются чаще всего — у входов, на подоконниках, в саду или возле муравейников.
  • Обработайте участки у дома. Особенно входные двери, балконы и террасы — они часто становятся "тропами" для насекомых.
  • Наблюдайте. Уже через несколько дней количество муравьёв заметно уменьшится. Мука делает свою работу медленно, но верно.
  • Повторяйте при необходимости. После дождей или полива муку нужно нанести заново — вода смывает её эффект.

Этот способ безопасен для домашних животных и растений, но при этом эффективно борется с надоедливыми захватчиками. Не нужно покупать токсичные приманки или вызывать специалистов. Всё уже есть у вас на кухне.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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