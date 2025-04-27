Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пятна крови, жира и фломастеров: чем реально их убрать без химии
Монако возглавило рейтинг: почему это место стало хитом для туристов всех возрастов
Клава Кока раскрыла свои новые правила в отношениях — что она больше не приемлет в мужчинах?
Дом с ароматом дорогого отеля: простой способ без магазинных средств
Тяжело быть королём: как медведь потерял трон, а лев незаметно увёл корону
Большой человек: непобедимое ожирение. Человечество разобралось. почему мы становимся толще
Новак Джокович выдал сенсационную новость о своей дальнейшей карьере
Как оставаться активным и счастливым в 60+? 7 привычек, которые делают жизнь яркой
Долговая яма: что стоит за резким увеличением задолженности АО ОДК — Пермские моторы

Вода из старой бочки спасает урожай или губит корни: правда о поливе

1:35
Садоводство

Металлическая бочка на участке — настоящая палочка-выручалочка. Она накапливает дождевую воду, и за ней не нужно бегать на другой конец дачи. Удобно, да и экономично. Но со временем стенки бочки покрываются ржавчиной — и тут возникает вопрос: можно ли поливать огород ржавой водой?

Железная бочка
Фото: Unsplash by Aleks Dorohovich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Железная бочка

Ржавая вода: вред или польза для растений

Неопытные садоводы часто пугаются: ведь ржавчина — это окисленное железо, и вдруг оно навредит рассаде или овощам?

На деле всё не так страшно. Бывалые дачники уверяют: если вода в бочке хорошо отстоялась, а вы аккуратно зачерпываете чистую верхнюю воду, полив таким раствором даже полезен. Небольшое количество железа помогает обогатить почву и поддерживать здоровье растений.

Но есть важный нюанс:
Если вода в бочке мутная, имеет ярко-жёлтый оттенок или пахнет затхлостью, поливать ею нельзя. Переизбыток железа нарушит баланс в почве, приведёт к угнетению роста и может навредить корням.

Как избежать проблем

Чтобы не рисковать урожаем:

  • Используйте для хранения дождевой воды ёмкости из пищевого пластика — они не ржавеют.

  • Если пользуетесь металлическими бочками, обработайте их антикоррозийным покрытием.

  • Следите за состоянием воды: регулярно проверяйте цвет и запах.

Таким образом, капля осторожности — и ваша дачная бочка останется верным помощником без всякого риска для огорода.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Красота и стиль
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу Аудио 
Никаких удобрений: что действительно любит лук
Садоводство, цветоводство
Никаких удобрений: что действительно любит лук Аудио 
Популярное
Никаких удобрений: что действительно любит лук

Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.

Никаких удобрений: что действительно любит лук
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Последние материалы
Новак Джокович выдал сенсационную новость о своей дальнейшей карьере
Большой человек: непобедимое ожирение. Человечество разобралось. почему мы становимся толще
Долговая яма: что стоит за резким увеличением задолженности АО ОДК — Пермские моторы
Рассада зацвела не вовремя? Вот как спасти урожай без лишних хлопот
Как оставаться активным и счастливым в 60+? 7 привычек, которые делают жизнь яркой
Вода из старой бочки спасает урожай или губит корни: правда о поливе
7 автомобилей 80-х, которые изменили мировой автопром навсегда
Проверка на трезвость каждый день: штрафы превращаются в технологии
Тайна стойкости парфюма: всё решает один маленький штрих
Не пей из фонтана молодости — просто возьми эту помаду и нанеси на губы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.