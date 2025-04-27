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Пчёлы и осы бегут без оглядки: какие растения поставить на страже сада

2:44
Садоводство

Пчёлы, шмели и осы — важные гости в саду: они опыляют растения, помогая нам получать урожай. Но иногда этих крылатых тружеников становится слишком много, и тогда радость соседства сменяется тревогой: укус может вызвать серьёзную аллергическую реакцию.

Пчела
Фото: flickr.com by Forest Wander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пчела

Как же регулировать количество нежданных "опылителей" без вреда для сада? Всё просто — природа сама подсказывает решение.

Какие растения не по душе пчёлам, шмелям и осам

1. Журавельник (герань)
Этот скромный, но стойкий цветок — отличная защита от жужжащих соседей. Его зелёная масса выделяет аромат, который многим насекомым кажется неприятным. Посадите журавельник возле беседки, крыльца или хозяйственных построек — и заметите, как меньше станет нежданных гостей.

Герань цветёт около месяца — в июне или июле, в зависимости от сорта. Главное — выбирать для неё участок без застоя воды.

2. Рододендрон
Красивый кустарник с крупными цветами, который не только украшает участок, но и отпугивает насекомых. Рододендрон любит влажные, слегка кислые почвы и полутень. А вот на открытом солнце он быстро вянет, так что выбирайте место с умом.

3. Мята
Запах мяты — настоящий кошмар для ос, шмелей и даже комаров. Небольшие кустики мяты отлично растут в кадках: их можно поставить на веранде, балконе или у входа в дом. И насекомых меньше, и аромат приятный!

4. Борец (аконит)
Это эффектное растение любит влажную, плодородную почву и растёт в дикой природе по берегам рек и вдоль дорог. Но будьте осторожны: борец ядовит! Его не стоит сажать на участке, если в доме есть дети или домашние животные.

5. Эвкалипт радужный
Настоящий герой для сырых мест: эвкалипт осушает почву, обеззараживает воздух и отлично отпугивает насекомых. Однако учтите: дерево быстро растёт, сильно разрастается и может затенить участок. Идеален для мягкого климата без суровых зим.

Почему важно контролировать численность насекомых

Если пчёл, шмелей и ос становится слишком много, это уже не только вопрос комфорта, но и безопасности. Укусы могут спровоцировать серьёзные аллергические реакции, особенно у детей.

Поэтому, если на вашем участке наблюдается настоящее "жужжащее нашествие", действовать нужно без промедления — разумно и экологично.

Уточнения

Медоно́сная пчела́ (лат. Ápis melliféra) — вид общественных пчёл семейства Apidae подсемейства Apinae.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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