Пень превращается в клад: как без усилий вырастить грибы прямо в саду

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выкорчевка пней — одна из самых нудных работ на даче. Многие откладывают её на потом, надеясь, что "пень сам рассосётся". Но есть способ решить проблему с пользой и без особых усилий — превратить ненужный пень в настоящий грибной уголок!

Фото: Own work by Jonatan Svensson Glad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пень

Пень вместо проблемы: грибной лайфхак

Пни старых плодовых деревьев можно заселить вешенками и превратить их в миниатюрный сад грибов. Это не только избавит вас от пня без лопаты и мата, но и подарит щедрый урожай.

Идея не нова: ещё тысячи лет назад люди засевали спорами грибов брёвна дуба, берёзы, ясеня и ольхи. Грибы питались древесиной, превращая её в труху.

Тот же принцип работает и сегодня: вешенки будут разлагать древесину и при этом радовать вас урожаем.

Как вырастить вешенки на пне

Всё просто:

Не затягивайте. Поверхность свежего пня нужно подготовить в течение 4 недель после срезки. Сверлите отверстия. Используйте зигзагообразную схему, чтобы грибнице было проще разрастаться. Вставьте грибные дюбеля. Они уже "заправлены" мицелием вешенок. Запечатайте. Покройте пень воском, чтобы защитить мицелий. Создайте микроклимат. Накройте пень плёнкой и снимите её, как только на поверхности появятся белые кольца.

Что будет дальше

Через несколько месяцев на пне появятся первые грибы. Вешенки будут расти снова и снова, пока весь пень не превратится в рыхлую труху — это займёт несколько лет.

В результате: вы избавитесь от пня без тяжёлой работы, получите урожай грибов и превратите участок в живописную грибную полянку.

Уточнения

Вёшенка обыкновенная или вёшенка устричная, или устричный гриб (лат. Pleurotus ostreatus) — съедобный гриб рода вёшенок семейства вёшенковых.

