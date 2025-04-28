Жужжат, грызут, вредят: как заманить майских жуков в капкан без яда

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Конец весны в загородных садах всегда сопровождается знакомым жужжанием майских жуков. На первый взгляд — безобидные гости, но для растений они становятся настоящим бедствием.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Цветущая вишня

Чем опасны майские жуки и их личинки

Взрослые жуки активно поедают листья кустарников и деревьев. Но куда большую угрозу несут их потомки: личинки, прячущиеся в почве. В зависимости от вида, эти "подземные вредители" могут жить до трёх лет, неустанно пережёвывая корни растений.

Растения, корневая система которых повреждена личинками, начинают чахнуть, слабеют, теряют способность получать питание из почвы и почти не дают урожая.

Как избавиться от майских жуков: две хитрые ловушки

Световая ловушка

Берём ведро или банку, на дно наливаем растительное масло. Сверху, внутри ёмкости, закрепляем фонарик с белым светом. Приманённые светом жуки падают в масло и выбраться уже не могут.

Сладкая ловушка

Заполните банку сладким сиропом или разведённым вареньем, слегка вкопайте её в землю так, чтобы над поверхностью осталась только горловина. Идеальное место — рядом с розами, которые майские жуки особенно обожают.

Дополнительная защита для цветов

Чтобы отпугнуть майских жуков от любимых роз, приготовьте чесночный настой и регулярно опрыскивайте растения во время нашествия. Натуральный запах быстро отобьёт у жуков желание устраивать пир на вашей клумбе.

Уточнения

Ма́йские жуки́ или ма́йские хрущи́ (лат. Melolontha) — род насекомых семейства пластинчатоусых, обитающих в Европе и Азии.

