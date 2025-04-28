Цветение со страшной силой: чем полить тюльпаны, чтобы соседи ахнули

Нарциссы и тюльпаны — любимцы садоводов. Эти цветы не только радуют глаз, но и требуют минимального ухода, что делает их частыми гостями на дачах. Но есть простой приём, который сделает их цветение по-настоящему фееричным!
Чтобы нарциссы и тюльпаны не просто цвели, а сияли всеми красками, достаточно добавить к уходу одну хитрость.
Аммиак. Разведите 2 столовые ложки средства в 10 литрах воды и полейте цветы прямо по листьям и почве. Весной такая процедура работает особенно мощно.
Диаммофоска. Ещё одно простое удобрение: достаточно 1 ложки на метр грядки, чтобы растения взяли максимум полезных веществ.
Можно использовать оба средства: сначала аммиак, а затем диаммофоску. Результат удивит — цветы станут ярче, бутоны крупнее, а клумба — словно с открытки.
Есть ещё один приятный эффект: резкий запах аммиака отлично отпугивает нежелательных гостей сада. Так что цветы будут не только красивыми, но и под надёжной защитой.
Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.
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