Цветение со страшной силой: чем полить тюльпаны, чтобы соседи ахнули

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Нарциссы и тюльпаны — любимцы садоводов. Эти цветы не только радуют глаз, но и требуют минимального ухода, что делает их частыми гостями на дачах. Но есть простой приём, который сделает их цветение по-настоящему фееричным!

Фото: flickr.com by coniferconifer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тюльпаны

Волшебная подкормка для буйного цветения

Чтобы нарциссы и тюльпаны не просто цвели, а сияли всеми красками, достаточно добавить к уходу одну хитрость.

Аммиак . Разведите 2 столовые ложки средства в 10 литрах воды и полейте цветы прямо по листьям и почве. Весной такая процедура работает особенно мощно.

Диаммофоска. Ещё одно простое удобрение: достаточно 1 ложки на метр грядки, чтобы растения взяли максимум полезных веществ.

Можно использовать оба средства: сначала аммиак, а затем диаммофоску. Результат удивит — цветы станут ярче, бутоны крупнее, а клумба — словно с открытки.

Бонус: защита от вредителей

Есть ещё один приятный эффект: резкий запах аммиака отлично отпугивает нежелательных гостей сада. Так что цветы будут не только красивыми, но и под надёжной защитой.

Уточнения

Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.

