Посадите помидоры рядом с вишней — и останетесь без урожая

Когда планируешь, что и где посадить в саду, важно помнить: не все растения рады соседству друг с другом. Ошибки в этом могут стоить урожая!
Причинами "конфликтов" часто становятся общие болезни и вредители, а иногда — вещества, которые одно растение выделяет в почву, угнетая рост другого.
Яблоня — требовательная соседка. Её нельзя сажать рядом с персиком и вишней: эти деревья быстро развиваются и забирают из почвы все питательные вещества, оставляя молодые яблони голодными.
Плохая идея — размещать яблони у хвойных деревьев. Хвоя делает почву кислой, что вредит яблоневым саженцам.
Нежелательными соседями для яблони считаются:
Черешня
Можжевельник
Сирень
Боярышник
Калина
Абрикос — особенный случай. Это дерево лучше растить в одиночестве: оно плохо уживается с большинством садовых культур. Найдите для него уединённое место в дальнем уголке сада.
Хотя малина, смородина и слива — популярные садовые культуры, сажать их рядом нельзя. У них много общих болезней и вредителей, поэтому лучше держать их на расстоянии.
Избегайте таких соседств:
Груша и персик
Крыжовник и смородина
Помидоры и вишня
Правильная посадка — залог здоровья сада и щедрого урожая!
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
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