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Посадите помидоры рядом с вишней — и останетесь без урожая

1:35
Садоводство

Когда планируешь, что и где посадить в саду, важно помнить: не все растения рады соседству друг с другом. Ошибки в этом могут стоить урожая!

Яблоневый сад
Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf
Яблоневый сад

Причинами "конфликтов" часто становятся общие болезни и вредители, а иногда — вещества, которые одно растение выделяет в почву, угнетая рост другого.

Какие растения не терпят соседей

Яблоня — требовательная соседка. Её нельзя сажать рядом с персиком и вишней: эти деревья быстро развиваются и забирают из почвы все питательные вещества, оставляя молодые яблони голодными.

Плохая идея — размещать яблони у хвойных деревьев. Хвоя делает почву кислой, что вредит яблоневым саженцам.

Нежелательными соседями для яблони считаются:

  • Черешня

  • Можжевельник

  • Сирень

  • Боярышник

  • Калина

Где посадить абрикос

Абрикос — особенный случай. Это дерево лучше растить в одиночестве: оно плохо уживается с большинством садовых культур. Найдите для него уединённое место в дальнем уголке сада.

Осторожно: малина, смородина и слива

Хотя малина, смородина и слива — популярные садовые культуры, сажать их рядом нельзя. У них много общих болезней и вредителей, поэтому лучше держать их на расстоянии.

Другие опасные сочетания

Избегайте таких соседств:

  • Груша и персик

  • Крыжовник и смородина

  • Помидоры и вишня

Правильная посадка — залог здоровья сада и щедрого урожая!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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