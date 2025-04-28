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Одна ночь — и всё пропало: как не дать вредителям устроить пир на вишнёвых деревьях

1:59
Садоводство

Весна для садоводов — не только время цветения, но и начало борьбы за будущий урожай. В этом году вишнёвым садам угрожает новый набег вредителей: их личинки поражают плоды изнутри, лишая садоводов долгожданного урожая.

Вишня
Фото: commons.wikimedia.org by Botteville, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вишня

Кто атакует вишню

Главные враги — вишнёвые мухи и кислицы. С конца апреля и в начале мая, в период цветения вишни, насекомые откладывают яйца прямо в завязи плодов. Внутри начинают развиваться 3–5-миллиметровые личинки, которые буквально "съедают" ягоды изнутри.

Если вовремя не принять меры, можно потерять весь урожай за считанные ночи.

План спасения урожая

Эксперты советуют действовать сразу по нескольким направлениям:

  • Наблюдение и отлов. В начале мая развесьте на деревьях жёлтые липкие ловушки. Они не только помогут определить начало активности вредителей, но и сократят их численность.

  • Химическая защита. Первую обработку стоит провести в начале роения мух, затем повторить через несколько недель. Лучше всего работают препараты на основе пиретроидов и неоникотиноидов.

  • Биологическая и механическая защита. Накройте почву под деревьями сеткой или мульчей: это помешает личинкам снова попасть в почву для окукливания. Также поможет почвенный севооборот. А ещё стоит отдавать предпочтение раннеспелым сортам вишни, которые меньше страдают от нападений.

Почему действовать нужно всем вместе

Защита садов — дело коллективное. Одиночные меры не дадут полной гарантии: только скоординированная работа всех владельцев участков поможет всерьёз сократить численность вредителей и спасти урожай.

Каждый день промедления может обернуться потерей целого сезона — лучше подготовиться заранее и встретить врага во всеоружии.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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