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Тля сидит на шее у муравьёв: как разорвать сладкую дружбу, пока деревья не погибли

2:21
Садоводство

Союз муравьёв и тли на первый взгляд кажется безобидным, но в действительности он способен нанести саду серьёзный ущерб. Их "дружба" оборачивается бурным размножением вредителей и ослаблением плодовых деревьев.

Обрезка кустов
Фото: Designed by Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обрезка кустов

Как муравьи помогают тле

Тля считается одним из самых опасных садовых вредителей. Она прокалывает молодые побеги и листья, высасывая из них клеточный сок. В результате растения замедляют рост, желтеют и деформируются. Дополнительно тля выделяет липкую падь — идеальную среду для развития грибков, мешающих фотосинтезу.

Муравьи, которые питаются падью, взамен активно защищают тлю от естественных врагов и даже переносят её на новые участки деревьев, способствуя захвату всё новых территорий сада.

Остановить проблему на корню: растительное масло в помощь

Чтобы эффективно контролировать распространение тли, специалисты советуют начинать с ограничения активности муравьёв. Один из простых способов — обернуть ствол дерева тканью, пропитанной растительным маслом.
Запах масла дезориентирует муравьёв, сбивая их с пути к колониям тли.

Перед этим важно удалить насекомых с ветвей, чтобы не повредить цветки. Также стоит помнить: масло со временем теряет эффективность, поэтому компресс нужно регулярно обновлять, иначе он перестанет работать, а кора деревьев пострадает от высохшего материала.

Муравьи — не враги, но…

Хотя сами муравьи напрямую растениям не вредят, их помощь тле делает их косвенными виновниками масштабных нашествий. Поэтому борьба с муравьями — важная часть защиты сада.

Народные методы борьбы с тлей

  • Горчичный раствор. Для приготовления потребуется 100 г горчичного порошка на ведро тёплой воды. Настаивайте смесь 4-5 дней, добавьте стакан древесной золы (по желанию) и распыляйте на поражённые растения.

  • Мыльный раствор. Классический и доступный способ: мыло эффективно разрушает защитную оболочку тли, вызывая её гибель.

Комплексный подход поможет сохранить деревья крепкими и плодородными, а сад — здоровым и красивым.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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