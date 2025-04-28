Сладкие, крепкие и неубиваемые: лучшие томаты для занятых дачников

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не у каждого дачника хватает сил и времени каждый день ухаживать за овощами на участке. Многие появляются на даче только по выходным — и хотят видеть грядки, полные урожая, а не список дел на полдня.

Фото: Own work by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томаты, помидоры

Два сорта томатов для ленивого урожая: посадил и забыл

Эти томаты неприхотливы и урожайны — настоящая находка для тех, кто хочет работать на даче с удовольствием, а не с надрывом.

Сорт "Снегирь": крепкий, ранний, стойкий

Эти томаты отлично растут на открытом грунте, спокойно переносят затенённые участки и даже небольшие заморозки.

Кусты крепкие, стебли мощные — подвязывание и пасынкование не нужны.

Плоды — сладковатые, с тонкой кожицей, устойчивы к болезням вроде вершинной гнили, бурой пятнистости и фитофторы. Благодаря раннему сроку созревания успевают отдать урожай до массового распространения болезней.

Сорт "Дамские пальчики": вкусные, плотные, беспроблемные

Раннеспелый сорт с завидной урожайностью.

Томаты вырастают весом 50-70 граммов, с плотной и сочной мякотью.

Не боятся ни холодов, ни дождей, ни трещин на кожице. На солнечных грядках радуют плодами до самого сентября — идеальный вариант для ленивого урожая!

Если хотите собрать богатую корзину томатов, но при этом не жить на грядках с утра до ночи — эти два сорта вас не подведут.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

