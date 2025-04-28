Сладкие, крепкие и неубиваемые: лучшие томаты для занятых дачников

Не у каждого дачника хватает сил и времени каждый день ухаживать за овощами на участке. Многие появляются на даче только по выходным — и хотят видеть грядки, полные урожая, а не список дел на полдня.
Эти томаты неприхотливы и урожайны — настоящая находка для тех, кто хочет работать на даче с удовольствием, а не с надрывом.
Эти томаты отлично растут на открытом грунте, спокойно переносят затенённые участки и даже небольшие заморозки.
Кусты крепкие, стебли мощные — подвязывание и пасынкование не нужны.
Плоды — сладковатые, с тонкой кожицей, устойчивы к болезням вроде вершинной гнили, бурой пятнистости и фитофторы. Благодаря раннему сроку созревания успевают отдать урожай до массового распространения болезней.
Раннеспелый сорт с завидной урожайностью.
Томаты вырастают весом 50-70 граммов, с плотной и сочной мякотью.
Не боятся ни холодов, ни дождей, ни трещин на кожице. На солнечных грядках радуют плодами до самого сентября — идеальный вариант для ленивого урожая!
Если хотите собрать богатую корзину томатов, но при этом не жить на грядках с утра до ночи — эти два сорта вас не подведут.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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