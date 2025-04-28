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Где другие цветы вянут, этот расцветает: лёгкий путь к роскошному саду в тени

2:27
Садоводство

Тень — не приговор для сада. Среди растений есть настоящие звёзды, которые чувствуют себя в полутени как дома. Одним из таких является фуксия — нежное, но удивительно стойкое украшение сада.

Цветок фуксия царская
Фото: Wikipedia by Nicolas Ramirez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Цветок фуксия царская

Фуксия: подвешенные слёзы радости

Фуксия, также известная как "висящие слёзы" или "колокольчики счастья", — многолетник из семейства кипрейных. Родом она из субтропических регионов Америки, и на сегодняшний день известно более 840 видов этого растения.

Изначально фуксия была открыта французским монахом, когда он путешествовал по Великим Антильским островам. Позже она получила своё название в честь немецкого ботаника Леонхарта Фукса, посвятившего жизнь изучению растений.

Пышное цветение и лёгкий характер

Неудивительно, что в XVIII веке фуксия завоевала английские сады, а в XIX веке началась настоящая "фуксимания" — садоводы соревновались, у кого цветок будет ярче и красивее.
Фуксия радует пурпурно-розовыми, белыми, жёлтыми и бледно-розовыми оттенками. При этом растение неприхотливо: оно предпочитает тенистые влажные места и требует минимального ухода.

Основные правила ухода:

  • Полив в жаркие дни — ежедневно.

  • Опрыскивание листьев для поддержания влажности.

  • Хороший дренаж почвы для защиты корней от загнивания.

Фуксии прекрасно соседствуют с георгинами, декоративной крапивой и фитонией, а также уживаются даже под елями.

Горшечная красота для балконов и террас

В условиях умеренного климата фуксию чаще выращивают в горшках. Это позволяет легко переносить растения в помещение с наступлением холодов и использовать их для украшения балконов и террас.

Существует два типа горшечной фуксии:

  • Прямостоячая — для напольных горшков.

  • Ампельная — для подвесных кашпо.

При посадке важно использовать хорошо дренированную почву и аккуратно подвязывать стебли к опоре, чтобы избежать повреждений от ветра.

Маленькие секреты обильного цветения

Чтобы фуксия радовала цветением до конца лета и начала осени, стоит регулярно удалять засохшие цветы. Это стимулирует рост новых бутонов и делает куст ещё пышнее.

Уточнения

Фу́ксия (лат. Fúchsia) — род многолетних растений семейства Кипрейные (Onagraceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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