Удобрение из компоста и гуматов: рецепт для мощной рассады лука

Мощные перья и здоровые луковицы — результат не только хороших семян, но и правильного питания. Недостаток минералов быстро превращает сочные зелёные ростки в слабые ниточки. А как добиться идеального баланса?
На ранних этапах развития лук особенно требователен к минералам. Оптимальное соотношение азота, фосфора и калия — 3:1:2. Азот помогает наращивать зелёную массу, но его переизбыток опасен: перья будут крупными, но в луковицах накопятся вредные нитраты.
Жидкие удобрения. Водорастворимые составы быстро усваиваются корнями — уже через несколько часов. Их всегда вносят только после полива и вдвое меньшей концентрации, чем указано на упаковке, чтобы не обжечь растения.
Органика. Биогумус и компост улучшают плодородие почвы. Их добавляют в грунт перед посадкой, а в период роста используют в виде настоев.
Гуматы калия. Усиливают действие минеральных подкормок и стимулируют работу почвенных бактерий. Их применяют каждые две недели.
Бор, цинк и марганец — три незаменимых микроэлемента для лука. При их нехватке кончики перьев желтеют, а рост замедляется. Поэтому своевременное внесение комплексных препаратов с микроэлементами — залог крепкой рассады.
Бактериальные препараты содержат полезные микроорганизмы. Они не только защищают корни от болезней, но и делают фосфор доступным для усвоения. Отличная поддержка для истощённой почвы в горшках и ящиках.
Первая подкормка — после появления двух настоящих листьев. Затем — каждые 7-10 дней. Важно чередовать органику и минералы: так грунт не истощится, а рассада будет крепкой.
Перебор с удобрениями не менее вреден, чем их недостаток. Излишек калия приводит к раннему усыханию ботвы, а переизбыток фосфора мешает усвоению железа.
Идеальная рассада лука — это перья высотой 15-20 см и земляной ком, густо оплетённый корнями. Сбалансированное питание помогает растению быстро адаптироваться на грядке и сразу тронуться в рост.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.