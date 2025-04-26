Как оживить истощённую землю: простой способ без тяжёлых работ

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огородники знают: истощённая земля — главный враг богатого урожая. И хотя принято спасать почву с помощью навоза, этот способ отнимает массу сил и времени. А ведь есть более простое и безопасное решение.

Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плодородная почва

Что действительно влияет на плодородие

Не количество навоза делает почву плодородной, а наличие в ней гумуса — тёмно-коричневой органической субстанции, отвечающей за здоровье грунта.

Гумус:

удерживает влагу,

насыщает землю кислородом и минералами,

поддерживает жизнедеятельность полезных микроорганизмов.

Его внесение снижает риск заражения почвы грибками, инфекциями и насекомыми-вредителями, что часто случается при неправильном использовании навоза или компоста.

Как ошибки в уходе убивают землю

Передозировка минеральных удобрений, злоупотребление пестицидами, агрессивная дезинфекция — всё это губит полезные бактерии. Итог — почва теряет живую силу, растения чаще болеют и дают слабый урожай.

Как быстро восстановить почву

Если культура на участке часто заболевает, пора действовать:

Используйте биопрепараты на основе живых микроорганизмов.

Они вытесняют патогены, ускоряют переработку органики и восстанавливают баланс в почве.

Результат будет заметен уже через один сезон:

снижается уровень токсинов,

улучшается структура почвы,

растения быстрее усваивают питание,

повышается устойчивость к грибковым и бактериальным инфекциям,

возрастает урожайность.

Иногда всё, что нужно для спасения огорода, — это помочь земле снова дышать.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.



