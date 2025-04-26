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Как оживить истощённую землю: простой способ без тяжёлых работ

1:41
Садоводство

Огородники знают: истощённая земля — главный враг богатого урожая. И хотя принято спасать почву с помощью навоза, этот способ отнимает массу сил и времени. А ведь есть более простое и безопасное решение.

Плодородная почва
Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плодородная почва

Что действительно влияет на плодородие

Не количество навоза делает почву плодородной, а наличие в ней гумуса — тёмно-коричневой органической субстанции, отвечающей за здоровье грунта.

Гумус:

  • удерживает влагу,

  • насыщает землю кислородом и минералами,

  • поддерживает жизнедеятельность полезных микроорганизмов.

Его внесение снижает риск заражения почвы грибками, инфекциями и насекомыми-вредителями, что часто случается при неправильном использовании навоза или компоста.

Как ошибки в уходе убивают землю

Передозировка минеральных удобрений, злоупотребление пестицидами, агрессивная дезинфекция — всё это губит полезные бактерии. Итог — почва теряет живую силу, растения чаще болеют и дают слабый урожай.

Как быстро восстановить почву

Если культура на участке часто заболевает, пора действовать:

  • Используйте биопрепараты на основе живых микроорганизмов.

  • Они вытесняют патогены, ускоряют переработку органики и восстанавливают баланс в почве.

Результат будет заметен уже через один сезон:

  • снижается уровень токсинов,

  • улучшается структура почвы,

  • растения быстрее усваивают питание,

  • повышается устойчивость к грибковым и бактериальным инфекциям,

  • возрастает урожайность.

Иногда всё, что нужно для спасения огорода, — это помочь земле снова дышать.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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