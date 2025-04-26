Сад против пня: лайфхак, который работает даже без лопаты и бензопилы

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Старый пень — это больше, чем просто дерево без вершины. Он может превратиться в настоящую проблему. Мешает стричь газон, портит ландшафт и становится пристанищем для плесени, насекомых и даже грибов. Особенно если он начал гнить.

Фото: toolserver.org by Parker D, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пень

Многие думают, что избавиться от него можно только при помощи тяжелой техники. Но это не так. Есть способы, которые под силу любому — быстро, экологично и без лишних затрат.

Ручной способ для терпеливых

Если пень небольшой, можно обойтись обычными садовыми инструментами — лопатой, пилой и крепкими перчатками.

Откопайте землю вокруг, обнажите корни и аккуратно перепилите их. Когда основные корни будут срезаны, пень можно поддеть и вытащить. Это не быстрая задача, но вполне выполнимая.

Просверли — и забудь

Для крупных пней подойдёт другой подход. Просверлите в древесине несколько глубоких отверстий — по всей поверхности. Так вы создадите "входные ворота" для влаги, кислорода и органических веществ. Этот способ отлично подходит в качестве подготовки к естественному или химическому разложению.

Экологичный метод

Если не хотите использовать агрессивную химию, вам подойдёт натуральное разложение. Засыпьте в отверстия золу, дрожжи или азотные удобрения, затем залейте водой. Закройте плёнкой, чтобы сохранить влагу. Через несколько недель дерево размягчится, и его легко можно будет разрушить вручную.

Почему нельзя оставлять пень надолго

Пока он стоит, он — потенциальная проблема. Муравьи, осы, гниль, неприятный запах — всё это может "переехать" в ваш сад вместе с пеньком. И чем дольше он стоит, тем больше хлопот.

Уточнения

Пень (греч. πίναξ — «балка», др.-инд. — pinakam «дубина, палка») — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.

