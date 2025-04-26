Этот шаг в мае решает всё: пропустите — и арбузы будут как огурцы

Вы когда-нибудь задумывались, что арбуз — это не просто летний десерт, а настоящий герой вашего огорода? Секреты его выращивания просты, а результат — впечатляющий.
Не все арбузы одинаковы. Вот три сорта, которые стоит попробовать:
Посев и уход: от рассады до зрелого плода
Начинайте с рассады в марте-апреле. Используйте стаканчики, засыпьте садовым субстратом, посейте семена на глубину 1 см, полейте и разместите в теплом месте (не ниже 22°C). Через две недели пересаживайте в светлое место с температурой около 20°C.
Высаживайте рассаду в мае, после трех заморозков, на солнечное место с хорошо дренированной почвой. Подготовьте почву осенью, добавив компост или навоз. Расстояние между растениями — 1,5 м, для привитых сортов — 2 м.
Используйте мульчу из соломы, травы или черного пластика. Это поможет сохранить влагу, подавить сорняки и поддерживать оптимальную температуру почвы.
Арбузы нуждаются в регулярном поливе, особенно в период формирования плодов. Избегайте переувлажнения, чтобы не вызвать гниение. Лучше поливать утром или вечером, чтобы избежать ожогов на листьях.
Для защиты от клещей и комаров используйте натуральные средства, такие как настой чеснока или табака. Это поможет сохранить растения здоровыми без использования химикатов.
Арбузы готовы к сбору, когда:
Осторожно срежьте плод с небольшим черешком.
Дополнительные советы:
Соблюдая эти рекомендации, вы сможете вырастить сладкие и сочные арбузы прямо у себя на участке.
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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