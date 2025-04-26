Этот шаг в мае решает всё: пропустите — и арбузы будут как огурцы

2:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались, что арбуз — это не просто летний десерт, а настоящий герой вашего огорода? Секреты его выращивания просты, а результат — впечатляющий.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Schmidt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арбуз

Выбор сорта: от классики до экзотики

Не все арбузы одинаковы. Вот три сорта, которые стоит попробовать:

Лайко II F1 — гибрид с высокой урожайностью и устойчивостью к болезням.

Crimson Sweet — сладкий гигант, плоды до 10 кг.

Примаголд F1 — с желтой мякотью и компактными плодами около 3 кг.

Посев и уход: от рассады до зрелого плода

Начинайте с рассады в марте-апреле. Используйте стаканчики, засыпьте садовым субстратом, посейте семена на глубину 1 см, полейте и разместите в теплом месте (не ниже 22°C). Через две недели пересаживайте в светлое место с температурой около 20°C.

Высаживайте рассаду в мае, после трех заморозков, на солнечное место с хорошо дренированной почвой. Подготовьте почву осенью, добавив компост или навоз. Расстояние между растениями — 1,5 м, для привитых сортов — 2 м.

Мульчирование: защита и поддержка

Используйте мульчу из соломы, травы или черного пластика. Это поможет сохранить влагу, подавить сорняки и поддерживать оптимальную температуру почвы.

Полив: ключ к сладкому вкусу

Арбузы нуждаются в регулярном поливе, особенно в период формирования плодов. Избегайте переувлажнения, чтобы не вызвать гниение. Лучше поливать утром или вечером, чтобы избежать ожогов на листьях.

Защита от вредителей: естественная оборона

Для защиты от клещей и комаров используйте натуральные средства, такие как настой чеснока или табака. Это поможет сохранить растения здоровыми без использования химикатов.

Сбор урожая: когда и как

Арбузы готовы к сбору, когда:

Усох усик рядом с плодом.

Кожура стала тугой.

При постукивании издает глухой звук.

Осторожно срежьте плод с небольшим черешком.

Дополнительные советы:

Севооборот: избегайте посадки арбузов на месте, где ранее росли другие бахчевые культуры, чтобы предотвратить накопление болезней.

Подкормка: используйте органические удобрения, такие как компост или перегной, для улучшения структуры почвы и питания растений.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете вырастить сладкие и сочные арбузы прямо у себя на участке.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

