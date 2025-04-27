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Пионы или разочарование: пять ошибок, которые губят цветение

2:28
Садоводство

Мечта о роскошных пионах на участке вполне реальна — нужно лишь вовремя сделать пять обязательных дел. Эти простые, но важные приёмы помогут добиться того самого цветущего чуда, которое станет гордостью сада.

Пионы
Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пионы

Профилактика болезней: не только для плодовых

Весной садоводы привычно обрабатывают деревья и рассаду, а вот цветы часто остаются без внимания. Напрасно: пионы подвержены серой гнили и другим грибковым инфекциям. Без профилактики молодые побеги загнивают, а рост куста тормозится.

Чем обработать:

  • медный купорос,

  • ОксиХОМ,

  • бордоская жидкость,

  • ХОМ.

Обработку лучше проводить, когда появляются плотные красные ростки, а не ждать распускания листьев — тогда борьба будет эффективной.

Подкормка: залог пышных цветов

Пионы капризны к питанию, и без правильной подкормки обильного цветения ждать не стоит.

Схема удобрения:

  • Первая подкормка — при появлении красных ростков: нужен азот для роста зелени.

  • Вторая — в период формирования бутонов: добавляют фосфор и калий для яркости и обильного цветения.

  • Третья — по желанию, во время цветения: минеральные смеси поддержат силы растения.

Дополнительно можно удобрить участок осенью, чтобы создать хорошую базу на следующий сезон.

Полив: не забывайте про "жажду" крепышей

Хотя пионы выглядят выносливыми, без правильного полива они быстро теряют потенциал. Особенно важно не оставлять растения без воды в сухую жаркую погоду. Своевременный полив помогает сформировать крупные и яркие цветы.

Рыхление: воздух для корней

После поливов и дождей почва уплотняется, а корни пионов любят свободу. Рыхлить землю нужно осторожно:

  • глубина — не более 5 см,

  • отступ от куста — минимум 25 см.

Так корни получат доступ к воздуху, а куст будет развиваться мощным и здоровым.

Удаление бутонов: меньше значит лучше

Чтобы растение набирало силу, а не тратилось на лишние цветы, часть боковых бутонов стоит аккуратно убрать. Это особенно важно для взрослых кустов: они ответят бурным цветением в следующие сезоны. Молодые кусты лучше оставить в покое — им нужно подрасти.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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