Пионы или разочарование: пять ошибок, которые губят цветение

Мечта о роскошных пионах на участке вполне реальна — нужно лишь вовремя сделать пять обязательных дел. Эти простые, но важные приёмы помогут добиться того самого цветущего чуда, которое станет гордостью сада.
Весной садоводы привычно обрабатывают деревья и рассаду, а вот цветы часто остаются без внимания. Напрасно: пионы подвержены серой гнили и другим грибковым инфекциям. Без профилактики молодые побеги загнивают, а рост куста тормозится.
Чем обработать:
медный купорос,
ОксиХОМ,
бордоская жидкость,
ХОМ.
Обработку лучше проводить, когда появляются плотные красные ростки, а не ждать распускания листьев — тогда борьба будет эффективной.
Пионы капризны к питанию, и без правильной подкормки обильного цветения ждать не стоит.
Схема удобрения:
Первая подкормка — при появлении красных ростков: нужен азот для роста зелени.
Вторая — в период формирования бутонов: добавляют фосфор и калий для яркости и обильного цветения.
Третья — по желанию, во время цветения: минеральные смеси поддержат силы растения.
Дополнительно можно удобрить участок осенью, чтобы создать хорошую базу на следующий сезон.
Хотя пионы выглядят выносливыми, без правильного полива они быстро теряют потенциал. Особенно важно не оставлять растения без воды в сухую жаркую погоду. Своевременный полив помогает сформировать крупные и яркие цветы.
После поливов и дождей почва уплотняется, а корни пионов любят свободу. Рыхлить землю нужно осторожно:
глубина — не более 5 см,
отступ от куста — минимум 25 см.
Так корни получат доступ к воздуху, а куст будет развиваться мощным и здоровым.
Чтобы растение набирало силу, а не тратилось на лишние цветы, часть боковых бутонов стоит аккуратно убрать. Это особенно важно для взрослых кустов: они ответят бурным цветением в следующие сезоны. Молодые кусты лучше оставить в покое — им нужно подрасти.
Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.