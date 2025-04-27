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Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая

1:50
Садоводство

В мае чеснок требует особого внимания: именно сейчас правильные подкормки закладывают будущий урожай. И дело не только в количестве — здоровый чеснок будет крупным, ароматным и долго храниться. В ход идут три проверенных средства: марганцовка, нашатырь и дрожжи.

Чеснок
Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чеснок

Марганцовка: защита от болезней

Слабый раствор марганцовки — настоящая броня для чеснока. Он обеззараживает почву, нейтрализует вредоносные микроорганизмы и помогает избежать пожелтения перьев.

Как применять:

  • Растворите кристаллы марганцовки в воде до лёгкого розового оттенка.

  • Аккуратно полейте чесночные грядки.

Это простая процедура укрепит иммунитет растений и улучшит состояние почвы.

Нашатырь: питание и стимул роста

Нашатырный спирт — ещё один верный помощник огородника. Он не только насыщает растения азотом, но и помогает быстро справиться с признаками истощения.

Как использовать:

  • Разведите 1 столовую ложку нашатыря в 10 литрах воды.

  • Сначала проведите обычный полив, а затем внесите подкормку.

Такая процедура даст чесноку заряд бодрости и ускорит рост.

Дрожжи: секрет мощных корней

Дрожжевая подкормка особенно полезна для укрепления корневой системы и наращивания зелёной массы.

Что делать:

  • В 3 литрах тёплой воды растворите 150 г сахара и 100 г прессованных дрожжей.

  • Дайте смеси "заиграть" и подняться.

  • Затем разбавьте раствор чистой водой в пропорции 1:10.

  • Используйте для полива чесночных рядков.

Дрожжи оживляют почвенную микрофлору и помогают растениям расти крепкими и здоровыми.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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