Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая

В мае чеснок требует особого внимания: именно сейчас правильные подкормки закладывают будущий урожай. И дело не только в количестве — здоровый чеснок будет крупным, ароматным и долго храниться. В ход идут три проверенных средства: марганцовка, нашатырь и дрожжи.
Слабый раствор марганцовки — настоящая броня для чеснока. Он обеззараживает почву, нейтрализует вредоносные микроорганизмы и помогает избежать пожелтения перьев.
Как применять:
Растворите кристаллы марганцовки в воде до лёгкого розового оттенка.
Аккуратно полейте чесночные грядки.
Это простая процедура укрепит иммунитет растений и улучшит состояние почвы.
Нашатырный спирт — ещё один верный помощник огородника. Он не только насыщает растения азотом, но и помогает быстро справиться с признаками истощения.
Как использовать:
Разведите 1 столовую ложку нашатыря в 10 литрах воды.
Сначала проведите обычный полив, а затем внесите подкормку.
Такая процедура даст чесноку заряд бодрости и ускорит рост.
Дрожжевая подкормка особенно полезна для укрепления корневой системы и наращивания зелёной массы.
Что делать:
В 3 литрах тёплой воды растворите 150 г сахара и 100 г прессованных дрожжей.
Дайте смеси "заиграть" и подняться.
Затем разбавьте раствор чистой водой в пропорции 1:10.
Используйте для полива чесночных рядков.
Дрожжи оживляют почвенную микрофлору и помогают растениям расти крепкими и здоровыми.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.