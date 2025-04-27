Листья гниют, кусты пропадают: план срочной реанимации огурцов

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда огородников поджидает неприятная картина — стебли огурцов начинают сохнуть и гнить. Причин у этого бедствия множество, и действовать нужно быстро: чем раньше вы поймёте, что не так, тем больше шансов спасти урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огурцы

Кто виноват

Чаще всего проблема кроется в ошибках самого дачника:

теплицу весной не подготовили как следует;

почва оказалась слишком кислой;

неправильный полив или перебор с удобрениями довершили дело.

Ошибки в агротехнике запускают цепочку, где каждый промах бьёт по здоровью растений.

Как реанимировать огурцы

Обрежьте все поражённые листья. Аккуратно подсушите место среза. Опустите оставшуюся ветку к земле и осторожно присыпьте её почвой.

Через 10-15 дней появятся дополнительные корешки — это первый шаг к спасению растения.

Поддерживающая обработка

Чтобы усилить эффект, подготовьте лечебный раствор:

3 ст. ложки древесной золы,

1 ч. ложка медного купороса,

500 мл чистой воды.

Смешайте компоненты и обработайте стебель от основания до высоты 25 см. При желании можно использовать также фунгицид.

Что делать, если куст не удалось спасти

Если растение не реагирует на лечение:

Удалите его полностью вместе с корнями.

Сожгите заражённый материал — иначе болезнь распространится.

Почву на месте поражения обязательно обработайте: разведите 2 ст. ложки медного купороса в 10 литрах воды и вылейте по 2 литра раствора в каждую посадочную ямку.

Так вы обезопасите соседние растения и дадите здоровым кустам шанс развиваться без угрозы.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

