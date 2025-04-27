Листья гниют, кусты пропадают: план срочной реанимации огурцов

Иногда огородников поджидает неприятная картина — стебли огурцов начинают сохнуть и гнить. Причин у этого бедствия множество, и действовать нужно быстро: чем раньше вы поймёте, что не так, тем больше шансов спасти урожай.
Чаще всего проблема кроется в ошибках самого дачника:
теплицу весной не подготовили как следует;
почва оказалась слишком кислой;
неправильный полив или перебор с удобрениями довершили дело.
Ошибки в агротехнике запускают цепочку, где каждый промах бьёт по здоровью растений.
Обрежьте все поражённые листья.
Аккуратно подсушите место среза.
Опустите оставшуюся ветку к земле и осторожно присыпьте её почвой.
Через 10-15 дней появятся дополнительные корешки — это первый шаг к спасению растения.
Чтобы усилить эффект, подготовьте лечебный раствор:
3 ст. ложки древесной золы,
1 ч. ложка медного купороса,
500 мл чистой воды.
Смешайте компоненты и обработайте стебель от основания до высоты 25 см. При желании можно использовать также фунгицид.
Если растение не реагирует на лечение:
Удалите его полностью вместе с корнями.
Сожгите заражённый материал — иначе болезнь распространится.
Почву на месте поражения обязательно обработайте: разведите 2 ст. ложки медного купороса в 10 литрах воды и вылейте по 2 литра раствора в каждую посадочную ямку.
Так вы обезопасите соседние растения и дадите здоровым кустам шанс развиваться без угрозы.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.