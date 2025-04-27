Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Орехи, которые могут навредить: когда суперфуд становится опасным
Ток пошёл — мозги сгорели: когда помощь аккумулятора оборачивается бедой
Жир в кухне — это не просто грязь, а настоящее оружие! Узнайте, как с ним бороться
Мейн-кун может быть опасным? Скрытые стороны характера породы
Когда специи вредят больше, чем помогают: ловушки для кулинара
Ополаскиватель из кухни, который творит чудеса с тёмными волосами
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Как потерять сантиметры на бёдрах, не тратя ни минуты на спортзал: простая практика для фигуры и здоровья
Урожай на грани: какие ошибки превращают почву в пустыню

Листья гниют, кусты пропадают: план срочной реанимации огурцов

1:51
Садоводство

Иногда огородников поджидает неприятная картина — стебли огурцов начинают сохнуть и гнить. Причин у этого бедствия множество, и действовать нужно быстро: чем раньше вы поймёте, что не так, тем больше шансов спасти урожай.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурцы

Кто виноват

Чаще всего проблема кроется в ошибках самого дачника:

  • теплицу весной не подготовили как следует;

  • почва оказалась слишком кислой;

  • неправильный полив или перебор с удобрениями довершили дело.

Ошибки в агротехнике запускают цепочку, где каждый промах бьёт по здоровью растений.

Как реанимировать огурцы

  1. Обрежьте все поражённые листья.

  2. Аккуратно подсушите место среза.

  3. Опустите оставшуюся ветку к земле и осторожно присыпьте её почвой.

Через 10-15 дней появятся дополнительные корешки — это первый шаг к спасению растения.

Поддерживающая обработка

Чтобы усилить эффект, подготовьте лечебный раствор:

  • 3 ст. ложки древесной золы,

  • 1 ч. ложка медного купороса,

  • 500 мл чистой воды.

Смешайте компоненты и обработайте стебель от основания до высоты 25 см. При желании можно использовать также фунгицид.

Что делать, если куст не удалось спасти

Если растение не реагирует на лечение:

  • Удалите его полностью вместе с корнями.

  • Сожгите заражённый материал — иначе болезнь распространится.

  • Почву на месте поражения обязательно обработайте: разведите 2 ст. ложки медного купороса в 10 литрах воды и вылейте по 2 литра раствора в каждую посадочную ямку.

Так вы обезопасите соседние растения и дадите здоровым кустам шанс развиваться без угрозы.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Техника СССР. Самый мощный советский мопед
Авто
Техника СССР. Самый мощный советский мопед Аудио 
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Авто
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов Аудио 
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Авто
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя Аудио 
Популярное
Никаких удобрений: что действительно любит лук

Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.

Никаких удобрений: что действительно любит лук
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Больше никаких зарослей: проверенные методы борьбы с пыреем
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Последние материалы
Нет грабежу на пляжах: пляж Маратхи диктует свои условия — оазис экономии
Листья гниют, кусты пропадают: план срочной реанимации огурцов
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие
7 натуральных способов сжигать жир без диет и чудо-пилюль
Неуловимые любимцы: кого люди обходят стороной в приютах
Не покупайте химические средства! Удивительный способ почистить стиралку без химии
Россияне, будьте готовы! График выплат пенсий изменится уже в мае
Семена в овощах: какая находка в магазине подарит вам новый сорт
Штраф за стиль: что грозит за лишние миллиметры тонировки
Ваш ноготь ломается не просто так: тайные причины, о которых не говорят в салоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.