Теплица создаёт мираж богатого урожая: что на самом деле мешает растениям расти

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иметь свою теплицу или парник мечтает практически каждый дачник. Современные конструкции радуют: их легко собрать, они долговечные и надёжные. Но радость бывает недолгой — далеко не все владельцы теплиц хвастаются обильными урожаями.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info теплица

Теплица сама урожай не обеспечит

Поставить теплицу на участке — полдела. Чтобы растения чувствовали себя в ней комфортно и радовали плодами, придётся учитывать важные правила. Теплица — это не гарантия успеха, а лишь правильная отправная точка.

Ключевые моменты успешного выращивания

1. Размер имеет значение

Первым делом стоит решить, что именно вы хотите выращивать: помидоры, огурцы, зелень или, может быть, ягоды. От этого зависит площадь теплицы — не стоит делать её "на глазок".

2. Совместимость культур

Обычно в одной теплице выращивают сразу несколько видов растений. Чтобы избежать конкуренции и болезней, нужно грамотно подбирать соседей. Иначе вместо обильного урожая можно получить слабые, угнетённые растения.

3. Качественный уход

Растениям под укрытием нужен особый подход:

своевременный полив,

хорошее освещение,

регулярное проветривание.

Для профилактики фитофторы полезно поливать грядки водой с фитоспорином. А подвязки от прошлых сезонов лучше не использовать повторно или хотя бы тщательно продезинфицировать.

4. Опасность загущения

Молодые растения особенно чувствительны к нехватке воздуха. Загущённые посадки мешают циркуляции воздуха, способствуют распространению болезней и ослабляют рост. Следите за расстоянием между кустами — ваши труды окупятся сполна.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.



