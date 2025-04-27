Хрен знает, что творится: лайфхаки для тех, кто устал воевать с упрямыми корнями

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хрен — растение полезное, но стоит моргнуть, и ваш огород превращается в плантацию. Рассказываем, как с ним справиться и вернуть участок к жизни.

Фото: creativecommons.org by Christian Fischer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хрен

Почему хрен — это проблема

Хрен не только активно разрастается, но и укрепляется в почве, захватывая всё больше пространства. Простое выкапывание не помогает: корни остаются и дают новую поросль.

Как бороться с хреном

1. Азотные удобрения

Подсказка для терпеливых. В конце лета срезайте листья, посыпайте растение азотными удобрениями. Хрен будет гнать новые побеги, которые снова нужно обрезать. Постепенно растение истощится и погибнет.

2. Отсутствие света

Накройте хрен чёрной плёнкой, железом или шифером. Без света фотосинтез прекратится, и через пару лет растение исчезнет.

3. Мочевина

Срежьте листья, сделайте на корне надрезы и засыпьте их мочевиной. Переизбыток азота разрушит корневую систему.

4. Гербициды

Крайний метод: обработать участок препаратами сплошного действия. Главное — осторожно, чтобы не повредить нужные растения.

5. Народные методы

Можно засыпать хрен солью. Однако способ работает не всегда и делает почву непригодной для других культур.

6. Сидераты

Посейте рожь или другие быстрорастущие растения. Они вытеснят хрен и оставят его без шансов.

7. Кипяток

Самый безжалостный метод — облить хрен кипящей водой. Эффективен, но требует аккуратности.

8. Правильная выкопка

Удалите листья, аккуратно разрыхлите землю в радиусе метра и выкапывайте весь куст целиком, стараясь не оставить корешков в земле.

Как предотвратить проблему

Если только планируете посадку, сажайте хрен в ёмкости — ведро, бочку или ящик, вкопанный в землю. Уже существующие посадки можно оградить вкопанными листами шифера или железа.

Итог: бороться с хреном трудно, но возможно. Главное — упорство и правильная тактика.

Уточнения

Хрен обыкнове́нный, или Хрен дереве́нский (лат. Armorácia rusticána), — многолетнее травянистое растение, вид рода Хрен (Armoracia) семейства Капустные (Brassicaceae).

