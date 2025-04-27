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Сосед в очередной раз всех обошёл: пустые бутылки превратил в броню для огорода

1:17
Садоводство

Многие привыкли считать пустые пластиковые бутылки мусором. Но опытные огородники смотрят на них иначе: они видят в этих ёмкостях полезный инструмент для защиты растений.

Огород
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огород

Именно поэтому бывалые дачники не спешат выбрасывать пластиковые бутылки. На участке находят применение литровым, полуторалитровым, двухлитровым и даже пятилитровым ёмкостям.

Как пластиковые бутылки помогают в саду

Пластиковые бутылки можно легко превратить в надёжную защиту для садовых и огородных культур. Особенно эффективны такие «бронежилеты» против слизней — опасных вредителей, способных погубить всходы.

Всё просто:

  • От бутылки нужно отрезать дно и верхушку.

  • Из оставшейся трубки на верхнем кольце делают острые зубцы, словно маленькие шипы.

  • Получившуюся конструкцию вкапывают в землю вокруг растения так, чтобы оно оказалось защищено со всех сторон.

Острые края служат отличной преградой: слизни не могут преодолеть такое препятствие и оставляют растения в покое.

Таким способом пластиковые бутылки становятся настоящими спасателями урожая, а не просто мусором, отправляющимся в контейнер.

Уточнения

Буты́лка (от фр. bouteille, возможно, через пол. butelka) — ёмкость для долговременного хранения жидкостей, высокий сосуд преимущественно цилиндрической формы и с узким горлом, удобным для закупоривания пробкой.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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