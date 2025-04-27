Как защитить помидоры от гибели, если нет времени на долгий уход

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весенние теплые дожди создают идеальные условия для одного из самых опасных врагов томатов — фитофтороза. Эта болезнь молниеносно распространяется через воду, поражая нижние листья растений и лишая их способности к фотосинтезу. Если вовремя не принять меры, плоды сгниют прямо на стебле.

Фото: Freepik by vecstock Томаты на грядке

Что делать, чтобы спасти урожай

Фитофтора — серьёзный удар для томатных кустов. Как только появляются пятна на листьях, растение теряет силу и больше не может развивать здоровые плоды. Чтобы избежать этой напасти, нужно не только следить за состоянием листвы, но и грамотно подготовить почву.

Эта зона разбрызгивания — то место, где заражённая почва заразит ваши томатные растения. К счастью, хорошая мульча полностью предотвратит разбрызгивание почвы.

Как мульча спасает томаты

Мульчирование — простой и эффективный способ уберечь растения. Солома, газеты, садовая ткань или даже сухие листья создадут барьер между почвой и листвой. Мульча не только препятствует распространению спор грибка, но и стабилизирует температуру почвы, удерживает влагу и защищает корни от перегрева.

Когда начинать мульчировать

Важно помнить: мульчу нельзя вносить сразу после высадки рассады. Весной почва ещё недостаточно прогрета, и мульча может замедлить рост томатов. Лучше подождать около месяца, чтобы растения укоренились, а затем укрыть их выбранным материалом.

Советы по уходу за томатами

Поливайте строго у корней, избегая попадания воды на листья.

Выбирайте солнечные места для посадки.

Обеспечьте кустам достаточно пространства для циркуляции воздуха.

Следите за чистотой грядок и удаляйте заражённые части растений.

Мульчирование — это не просто защита от болезни, это способ сделать ваши томаты крепче, урожайнее и здоровее.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

