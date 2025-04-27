Королевский сад без замков: как сделать свой Петергоф в обычном дворе

3:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечтаете, чтобы ваш сад был наполнен пением дроздов, мельканием колибри и яркими вспышками танагеров? Создать уголок, который привлечёт птиц, проще, чем кажется. Достаточно немного продуманного озеленения — и сад заиграет новыми красками.

Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розовые пионы

Какие растения любят птицы

Птиц привлекают растения, которые дают нектар, плоды или семена, а также создают удобные укрытия. Вот несколько фаворитов:

Гибискус (Hibiscus rosa-sinensis) — крупные яркие цветы с нектаром, магнит для колибри и бабочек.

Гревиллея карликовая (Grevillea Banksii) — цветет круглый год, приглашая к себе нектароядных птиц.

Красная креветка (Justicia Brandegeana) — её нежные цветы обожают маленькие пернатые.

Мулунгу (Erythrina verna) — красные цветы привлекают танагеров и колибри.

Суринамская вишня (Eugenia uniflora) — сладкие плоды радуют дроздов и канареек.

Вишня Рио-Гранде (Eugenia involucrata) — источник корма для множества плодоядных птиц.

Ипес (Tabebuia spp.) — великолепные цветы украшают сад и зовут птиц и пчёл.

Как спланировать сад, чтобы в нём поселились птицы

Разнообразие — сочетайте кустарники, деревья и лианы.

Группировка растений — так птицам легче находить еду и укрытия.

Вода — поставьте фонтан или поилку: вода всегда в цене!

Экологичность — никакой химии и пестицидов.

Безопасность — густая зелень и укрытия для отдыха и гнездования.

Где лучше посадить растения

Фруктовые деревья — там, где много солнца и пространства.

Цветущие кустарники — поближе к окнам, чтобы наблюдать за гостями.

Вьющиеся растения — на заборах, перголах и стенах.

Тенелюбивые виды — в прохладных уголках под кронами деревьев.

Как сохранить сад привлекательным для птиц

Регулярно удобряйте органикой.

Следите за чистотой — никакого мусора.

Ставьте натуральные кормушки и поилки.

Сажайте растения, характерные для местного климата.

А если сад маленький

Даже на балконе можно создать мини-оазис для птиц! Используйте горшки с гибискусом, суринамской вишней или красной креветкой, подвесные кашпо и решетки для вьющихся растений.

Какие бонусы получает хозяин сада

Натуральная защита от насекомых

Опыление садовых растений

Снижение стресса и ощущение связи с природой

Поддержка городского биоразнообразия

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли сажать много разных растений? Да, разнообразие видов привлечет больше птиц.

Можно ли выращивать все эти растения в горшках? Некоторые виды прекрасно растут в контейнерах.

Колибри любят только красные цветы? Они предпочитают тёплые оттенки, но нектар найдут и в других цветах.

Гнездятся ли птицы в садах? Да, если создать для них спокойную, безопасную обстановку.

Можно ли использовать натуральные репелленты? Да, но применяйте их вдали от цветущих растений, чтобы не отпугнуть птиц.

Уточнения

Петерго́ф (от нем. Peterhof — «двор Петра», с 1944 по 1997 год — Петродворе́ц) — внутригородское муниципальное образование в составе Петродворцового района города федерального значения Санкт-Петербурга.

