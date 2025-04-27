Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Признание Дюжева: почему фильмы 90-х были такими ужасными — горькая правда о киноиндустрии
Запотевание окон — это не норма: исправь за 15 минут
Лучший снаряд для прокачки всего тела: повышает тестостерон и развивает силу
Туркменистан упростит въезд: как оформить электронную визу без лишней бюрократии
Россия обогнала всех: Европа снова делает ставку на российские удобрения
Высокий холестерин — не всегда приговор: что показало новое исследование
Когда собака плачет во сне: нежный сигнал души или тревожный звоночек
Кожа как фарфор: секрет, который пришёл из Азии и TikTok
Так ли важен цвет желтка? Разбираемся в определении качества яиц

Королевский сад без замков: как сделать свой Петергоф в обычном дворе

3:21
Садоводство

Мечтаете, чтобы ваш сад был наполнен пением дроздов, мельканием колибри и яркими вспышками танагеров? Создать уголок, который привлечёт птиц, проще, чем кажется. Достаточно немного продуманного озеленения — и сад заиграет новыми красками.

Розовые пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розовые пионы

Какие растения любят птицы

Птиц привлекают растения, которые дают нектар, плоды или семена, а также создают удобные укрытия. Вот несколько фаворитов:

  • Гибискус (Hibiscus rosa-sinensis) — крупные яркие цветы с нектаром, магнит для колибри и бабочек.
  • Гревиллея карликовая (Grevillea Banksii) — цветет круглый год, приглашая к себе нектароядных птиц.
  • Красная креветка (Justicia Brandegeana) — её нежные цветы обожают маленькие пернатые.
  • Мулунгу (Erythrina verna) — красные цветы привлекают танагеров и колибри.
  • Суринамская вишня (Eugenia uniflora) — сладкие плоды радуют дроздов и канареек.
  • Вишня Рио-Гранде (Eugenia involucrata) — источник корма для множества плодоядных птиц.
  • Ипес (Tabebuia spp.) — великолепные цветы украшают сад и зовут птиц и пчёл.

Как спланировать сад, чтобы в нём поселились птицы

  • Разнообразие — сочетайте кустарники, деревья и лианы.

  • Группировка растений — так птицам легче находить еду и укрытия.

  • Вода — поставьте фонтан или поилку: вода всегда в цене!

  • Экологичность — никакой химии и пестицидов.

  • Безопасность — густая зелень и укрытия для отдыха и гнездования.

Где лучше посадить растения

  • Фруктовые деревья — там, где много солнца и пространства.

  • Цветущие кустарники — поближе к окнам, чтобы наблюдать за гостями.

  • Вьющиеся растения — на заборах, перголах и стенах.

  • Тенелюбивые виды — в прохладных уголках под кронами деревьев.

Как сохранить сад привлекательным для птиц

  • Регулярно удобряйте органикой.

  • Следите за чистотой — никакого мусора.

  • Ставьте натуральные кормушки и поилки.

  • Сажайте растения, характерные для местного климата.

А если сад маленький

Даже на балконе можно создать мини-оазис для птиц! Используйте горшки с гибискусом, суринамской вишней или красной креветкой, подвесные кашпо и решетки для вьющихся растений.

Какие бонусы получает хозяин сада

  • Натуральная защита от насекомых

  • Опыление садовых растений

  • Снижение стресса и ощущение связи с природой

  • Поддержка городского биоразнообразия

Часто задаваемые вопросы

  • Нужно ли сажать много разных растений? Да, разнообразие видов привлечет больше птиц.
  • Можно ли выращивать все эти растения в горшках? Некоторые виды прекрасно растут в контейнерах.
  • Колибри любят только красные цветы? Они предпочитают тёплые оттенки, но нектар найдут и в других цветах.
  • Гнездятся ли птицы в садах? Да, если создать для них спокойную, безопасную обстановку.
  • Можно ли использовать натуральные репелленты? Да, но применяйте их вдали от цветущих растений, чтобы не отпугнуть птиц.

Уточнения

Петерго́ф (от нем. Peterhof — «двор Петра», с 1944 по 1997 год — Петродворе́ц) — внутригородское муниципальное образование в составе Петродворцового района города федерального значения Санкт-Петербурга.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Секрет удобных домов в Швеции — всё начинается с прихожей
Недвижимость
Секрет удобных домов в Швеции — всё начинается с прихожей Аудио 
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Авто
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения Аудио 
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Наука и техника
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи Аудио 
Популярное
Никаких удобрений: что действительно любит лук

Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.

Никаких удобрений: что действительно любит лук
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Больше никаких зарослей: проверенные методы борьбы с пыреем
Он возил Гагарина, а внутри был круче любого Maybach — но об этом почти все забыли
Он возил Гагарина, а внутри был круче любого Maybach — но об этом почти все забыли
Последние материалы
Кето и сердце: что на самом деле угрожает сосудам
Марс все лучше: секреты погоды красного гиганта
Чем подклеить обои, если они отклеились через неделю
Тихий убийца в крови: как одна привычка спасает сердце и снижает холестерин
Сервис дорого, топливо — ещё дороже: дизельные авто стали обузой
Жить без машины и быть счастливым: реальность или миф
Вы пьёте рыбий жир, а ждёте эффекта от омега-3? Ошибка
Йога, суперсеты и отказ от тяжестей: как реально сохранить молодость после 30
Окна засияют: 5 шагов к кристальной чистоте — секреты опытных хозяек
Сколько времени в день нужно уделять кошке, чтобы она наконец раскрыла свою душу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.