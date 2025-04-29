Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны марсианского кратера: марсоход "Персеверанс" нашёл на Марсе нечто неожиданное
Как стать моложе без операций: всё о биорепарации — новой суперпроцедуре
Просто краш: Юрий Лоза показал 39-летнего красавца-сына
Таиланд меняет правила игры: новые требования для туристов с 1 мая
Обновлённая канатная дорога в Нижнем Новгороде готова: 56 новых кабинок откроют путь к новым возможностям
Белоснежный подоконник без усилий: секреты, которые работают
Забытая стратегия тренировок в спортзале из 80-х, которая поможет вам нарастить мышечную массу
Секрет тех, кто всегда полон энергии: доступно, незаметно, эффективно
Странный запах в холодильнике? Вот как убрать его за минуту без лишних затрат

Паровая обработка растений: эффективный способ или лишняя трата времени

3:27
Садоводство » Советы

В последние годы обработка растений паром стала набирать популярность среди садоводов и агрономов. Этот метод стал известен благодаря своей эффективности в борьбе с вредителями и заболеваниями, а также своим экологически чистым подходом. 

Что такое обработка паром?

Обработка паром — это метод, при котором растения подвергаются воздействию горячего пара для устранения вредителей, патогенов и даже сорняков. Процесс включает генерацию пара, который проникает в почву или обрабатывает верхушки растений. Температура пара обычно составляет 80–100 градусов Цельсия, что эффективно уничтожает нежелательных организмов.

Преимущества обработки паром

  1. Экологичность: обработка паром не требует применения химических пестицидов и гербицидов, что позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
  2. Эффективность: горячий пар проникает в ткани растений, что делает его эффективным средством для уничтожения как взрослых особей вредителей, так и их яиц и личинок. Также этот метод помогает уничтожать грибки и бактерии.
  3. Безопасность: в отличие от химических препаратов, паровая обработка не оставляет токсичных остатков на растениях, что делает продукты, полученные с помощью этого метода, безопасными для потребления.
  4. Универсальность: этот метод подходит для обработки как комнатных, так и садовых растений, а также для борьбы с болезнями в теплицах.
  5. Стимуляция роста: обработка паром может помочь в улучшении структуры почвы и повышении её аэрации, что способствует лучшему развитию корневой системы.

Недостатки обработки паром

  1. Трудоёмкость процедуры: подготовка и выполнение обработки паром может занять больше времени и сил по сравнению с использованием химических средств. Для эффективной обработки требуется специальное оборудование.
  2. Риск перегрева: неправильная регулировка температуры или времени обработки может привести к повреждению растений, особенно тех, которые чувствительны к высоким температурам.
  3. Ограниченная эффективность: обработка паром может оказаться менее эффективной против определенных видов вредителей или заболеваний, требующих более агрессивных методов контроля.
  4. Затраты на оборудование: необходимость в специальной парогенераторной установке может стать значительной инвестицией для небольших садоводов.
  5. Влияние на полезную микрофлору: несмотря на преимущества, обработка паром может также уничтожить частицы полезных микроорганизмов в почве, что негативно скажется на экосистеме.

Обработка растений паром — это эффективный и экологически чистый метод, который имеет свои плюсы и минусы. При правильном использовании, он может стать отличным дополнением к практикам ухода за растениями, помогая справляться с вредителями и болезнями без использования химикатов. Важно внимательно подходить к выбору методов обработки и учитывать как тип растений, так и степень зараженности. Определяя, стоит ли вам использовать паровую обработку, взвесьте все аргументы и примите решение, соответствующее вашим нуждам и возможностям.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Наука и техника
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города Аудио 
Это обязательно должен делать каждый мужчина после 45 лет: советы тренера
Новости спорта
Это обязательно должен делать каждый мужчина после 45 лет: советы тренера Аудио 
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале
Новости спорта
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа Любовь Степушова Голодные покупатели: как их выбор пищи зависит от вкуса и внешнего вида — шокирующие факты Игорь Буккер
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Вы ждёте час, пока телевизор отреагирует на команду пульта? С этим трюком он будет реагировать как молния
Вы ждёте час, пока телевизор отреагирует на команду пульта? С этим трюком он будет реагировать как молния
Последние материалы
Секрет тех, кто всегда полон энергии: доступно, незаметно, эффективно
Странный запах в холодильнике? Вот как убрать его за минуту без лишних затрат
Секрет сочного шашлыка: этот маринад превратит свинину в гастрономический шедевр
Их больше не купить: машины, за которым в СССР гонялись даже большие начальники
Неугомонного студента спасатели дважды снимали с вершины Фудзиямы: все ждут третьей попытки
Вулкан в Боливии "проснулся" спустя 250 000 лет: чем живёт вулкан после сна длиной в века
Мошки в доме? Этот способ избавит вас от них за один вечер
Прибыль Domino's Pizza бьёт рекорды, но выручка в кризисе — что происходит
Паровая обработка растений: эффективный способ или лишняя трата времени
Фрукты помогают наращивать мышечную массу, но эти 5 — лучшие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.