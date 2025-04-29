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Цветочное вдохновение: что посадить в подвесных корзинах на балконе

4:13
Садоводство » Цветы

Подвесные корзины — это не только стильное украшение для балконов и террас, но и отличный способ максимально эффективно использовать доступное пространство. Они позволяют создать оригинальные цветочные композиции и добавить ярких акцентов в ландшафтный дизайн. Чтобы ваши подвесные корзины радовали глаз и создавали уют, важно правильно выбрать растения. 

цветы на балконе
Фото: Wikipedia by Shaun Dunphy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
цветы на балконе

Петунии

Петунии — одни из самых популярных и простых в уходе цветов для подвесных корзин. Эти растения обладают яркими, сочными цветами и могут быть как махровыми, так и простыми. Петунии любят солнечные места и могут цвести с весны до осени, создавая живописный эффект водопада.

Советы по уходу: регулярно удаляйте увядшие цветы, чтобы продлить срок цветения, и следите за поливом, особенно в жаркие дни.

Сурфинии

Сурфиния — это один из сортов петунии, который отличается превосходными свисающими побегами и обильным цветением. Эти растения идеально подходят для подвесных корзин благодаря своему каскадному облику. Они доступны в разных цветах и отлично украсят ваш балкон.

Советы по уходу: обеспечьте сурфиниям хорошее освещение и удобрения, чтобы цветение было продолжительным и щедрым.

Лаватера

Лаватера (шабраник), представляет собой красивый цветок с яркими розовыми, белыми или пурпурными цветами. Это растение привносит романтическую атмосферу и идеально подходит для подвесных корзин. Лаватера цветет на протяжении всего лета и предпочитает солнечные участки.

Советы по уходу: позаботьтесь о регулярном поливе и удалении старых цветков для поддержания здоровья растения.

Бакопа

Бакопа — это нежное растение с мелкими цветками белого, синего или розового цвета. Оно создает шикарный каскадный эффект, благодаря чему идеально дополняет подвесные корзины. Бакопа хорошо растет в тени и полутени, что делает её отличным выбором для менее освещенных мест.

Советы по уходу: не забывайте о регулярном поливе и опрыскивании, чтобы поддерживать влажность воздуха.

Алиссум

Алиссум — это неприхотливое растение с ароматными цветами, которые могут варьироваться от белых до фиолетовых. Они отлично смотрятся в подвесных корзинах и создают красивые цветовые сочетания с другими растениями. Алиссум идеально подходит для создания нежного, романтичного стиля.

Советы по уходу: поддерживайте умеренное увлажнение почвы, чтобы избежать застоя воды, и следите за размещением в солнечном или полутеневом месте.

Пеларгония (герань)

Пеларгония — классический выбор для подвесных корзин благодаря своим ярким цветам и оттенкам. Герань обильно цветет в теплое время года и прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени. Этот цветок создает насыщенный и яркий вид.

Советы по уходу: убедитесь, что у пеларгонии есть дренаж, и поливайте ее умеренно, чтобы избежать гниения корней.

Вербена

Вербена — это ещё одно великолепное растение для подвесных корзин, отличающееся обильным цветением и разнообразием оттенков. Она устойчива к жаре и может придавать яркость любому пространству.

Советы по уходу: поливайте вербену регулярно, но избегайте застоя воды, и удаляйте увядшие цветы для поощрения нового цветения.

Создание подвесных корзин — это отличная возможность украсить свой балкон или террасу и сделать пространство более уютным и живым. Выбор правильных растений, таких как петунии, сурфинии, бакопа и другие, поможет вам создать красочные и уникальные композиции, которые будут радовать глаз на протяжении всего лета. Уделите внимание уходу за цветами, и ваши подвесные корзины станут настоящей гордостью вашего загородного уголка!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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